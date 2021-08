LINK récupère un support de 25 $, la tendance baissière est-elle terminée ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’analyse des prix des maillons de chaîne est haussière pour aujourd’hui. Actuellement, la pièce essaie de récupérer un support à 25 $. Le support est maintenant passé à 24 $ qui n’a pas été rompu.

Chainlink est l’une des crypto-monnaies les plus populaires que les gens recherchent en permanence. Pour aujourd’hui, notre analyse des prix Chainlink est haussière puisque le support à 24 $ n’a pas été rompu au cours des dernières 24 heures.

Bien que dans un récent sentiment baissier qui a dépassé le marché, Bitcoin est passé de 50,5 000 $ à 46,5 000 $. Avec la chute de Bitcoin, Chainlink est également passé de 26,7 $ au support à 24 $, qui n’a pas été rompu.

Chainlink n’a pas pu briser la résistance à 26,7 $ et nous avons vu un retracement en dessous du support à 25 $. Après être tombée en dessous de la zone de support à 25 $, la pièce a pu garder 24 $ comme support. Pour aujourd’hui, Bitcoin est également passé de son support à 46 700 $ et se négocie à 47 270 $ et le sentiment général du marché est haussier pour aujourd’hui.

L’analyse des prix de Chainlink indique que LINK/USDT récupère un support de 25 $

Une analyse détaillée des indicateurs techniques sur le graphique en 4 heures a été effectuée dans cette analyse de prix Chainlink. Nous avons couvert les principaux indicateurs, notamment le MACD, le RSI et les bandes de Bollinger. Étant donné que Bitcoin a pu maintenir le support, la majorité des pièces ont suivi la même tendance, comme indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Analyse des prix des maillons de chaîne sur le graphique par Tradingview

Dans le graphique de 4 heures ci-dessus, nous pouvons clairement voir que le prix de Chainlink se négocie actuellement en dessous des moyennes mobiles de 50 jours et de 100 jours et il est prévu que LINK/USDT essaie de récupérer les moyennes mobiles perdues.

Il ressort également clairement du graphique ci-dessus que le mouvement des prix a éclaté plus tôt à partir de l’extrémité inférieure des bandes de Bollinger. On s’attend à ce qu’après avoir éclaté, le mouvement des prix commencera à monter.

La journée avec des bougies rouges englouties et on pensait que le support à 24 $ serait en rupture, menant à une autre journée baissière. Mais, après quelques bougies rouges consécutives sur le graphique de 4 heures, des bougies vertes ont été observées, ce qui a amené le prix de la paire LINK/USDT au-dessus du support précédent à 25 $.

Analyse des prix des maillons de chaîne sur le graphique par Tradingview

Le graphique RSI indique 43, ce qui indique une zone baissière. Le mouvement des prix s’est maintenu au-dessus des niveaux de survente et évolue actuellement avec un gradient positif. On peut dire que le prix de Chainlink se déplacera vers la zone neutre dans la bougie de 4 heures, indiquant une croissance haussière. Cela signifie qu’il s’agit d’une très bonne position d’achat pour le prix de LINK/USDT car il oscille autour du support récupéré à 25 $.

Une autre lecture intéressante est mise en avant par l’indicateur MACD qui révèle que la ligne MACD (ligne bleue) essaie de traverser la ligne de signal (ligne orange). Cela signifie que le mouvement des prix deviendra haussier dans les prochaines heures. L’histogramme a clignoté en rouge depuis le 21 août, mais maintenant, cela pourrait être le premier signe de divergence haussière sur le MACD.

Analyse des prix des maillons de chaîne : conclusion

Pour conclure notre analyse des prix Chainlink pour aujourd’hui, nous pouvons dire que le mouvement des prix restera haussier et que c’est certainement un bon achat pour aujourd’hui. Le support à 24 $ n’a pas rompu et à partir de maintenant, le support à 25 $ a été récupéré, ce qui laisse espérer une nouvelle croissance à court terme.

Pour les investisseurs à long terme, vous pouvez consulter notre prévision de prix à long terme Chainlink qui donne une analyse détaillée de la paire LINK/USDT dans les années à venir. LINK a toujours été une excellente pièce de monnaie et récemment, FarmPulsar s’est associé à Chainlink pour explorer d’autres opportunités indiquant une forte croissance dans un avenir proche.

