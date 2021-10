LINK/USD atteint un sommet de 30 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix des maillons de chaîne – 21 octobre

Le prix LINK se négocie dans un niveau de résistance à long terme ; une cassure au-dessus du canal pourrait déclencher un rallye rapide.

Marché LINK/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 32 $, 34 $, 36 $

Niveaux d’assistance : 24 $, 22 $, 20 $

LINKUSD – Graphique journalier

LINK/USD continue de suivre le mouvement haussier alors que les acheteurs prennent le contrôle du marché. Par conséquent, la montée en flèche de la volatilité de 4,06 % a fait grimper les prix des transactions aux alentours du niveau de résistance de 28,61 $. Cependant, le prix Chainlink est vu planer au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, visant à dépasser la limite supérieure du canal.

Analyse des prix des maillons de chaîne : les maillons de chaîne peuvent créer plus de sommets

Le prix de Chainlink a augmenté depuis quelques jours. Par conséquent, les traders pourraient voir plus de montées au cours des prochains jours, car la pièce pourrait atteindre les niveaux de résistance de 32 $, 34 $ et 36 $ alors que les taureaux prennent le contrôle du marché. À la baisse, la moyenne mobile sur 9 jours à 26 $ pourrait soutenir un éventuel retracement baissier en cas de recul vers le sud.

Cependant, si la pièce tombe en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, elle pourrait localiser les supports critiques à 24 $, 22 $ et 20 $. Pendant ce temps, comme le révèle l’indicateur technique Relative Strength Index (14), la pression d’achat actuelle est clairement révélée vers la limite supérieure du canal alors que la ligne de signal vise à dépasser le niveau 60. Au moment de la rédaction, les traders peuvent dire que le marché Chainlink suit un scénario haussier.

Marché LINK/BTC : Bulls pousse le prix à la hausse

Par rapport à Bitcoin, le prix LINK a lentement augmenté. Après avoir atteint un creux autour des 3956 SAT il y a quelques jours, le prix commence à monter lentement et il se négocie actuellement autour de 4550 SAT. Cependant, le prix Chainlink est susceptible de dépasser la limite supérieure du canal car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) confirme le mouvement haussier en passant au-dessus du niveau 40.

LINKBTC – Graphique quotidien

De plus, si les taureaux restent au-dessus de la limite supérieure du canal, les traders peuvent s’attendre à une résistance initiale à 5000 SAT. Au-dessus de cela, une résistance plus élevée se situe à 5100 SAT et au-dessus. En d’autres termes, si les vendeurs poussent le marché sous la limite inférieure du canal, les traders peuvent s’attendre à un support critique à 3600 SAT et en dessous.