LINK/USD n’a pas atteint le niveau de 28 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix des maillons de chaîne – 14 août

Après une période de mouvement haussier, les ours Chainlink prennent le contrôle total du marché aujourd’hui, abaissant le prix de support de 26,37 $ à 26,37 $.

Marché LINK/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 33 $, 35 $, 37 $

Niveaux d’assistance : 23 $, 21 $, 19 $

LINKUSD – Graphique journalier

LINK/USD continue de s’échanger au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours alors que la pièce commence à descendre en dessous de la limite supérieure du canal. Cependant, alors que le marché s’ouvre aujourd’hui, les taureaux ne parviennent pas à pousser la pièce au-dessus du niveau de résistance de 27,96 $ pour atteindre les 28 $ car elle commence à montrer un signe de mouvement à la baisse qui pourrait continuer à provoquer une chute considérable alors que le prix se brise vers le 9 moyenne mobile sur un jour.

Analyse des prix des maillons de chaîne : les taureaux de maillons de chaîne attendent la correction

Le prix Chainlink est susceptible de suivre le mouvement baissier alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe en dessous du niveau 70, ce qui n’a pas encore confirmé le mouvement à la baisse. Par conséquent, si la paire LINK/USD continue de rester sous le contrôle des ours, le prix peut revenir aux supports précédents de 23 $, 21 $ et 19 $. À la hausse, le franchissement de la limite supérieure du canal peut amener les traders à s’attendre aux prochains niveaux de résistance à 33 $, 35 $ et 37 $ respectivement.

Marché LINK/BTC: le prix continue de bouger latéralement

En comparaison avec Bitcoin, le Chainlink (LINK) est baissier comme le révèle le graphique journalier. Le prix du marché peut suivre le mouvement latéral sur le graphique. Aujourd’hui, la pièce touche le plus bas de 5687 SAT où les taureaux n’ont pas pu pousser le prix vers la limite supérieure du canal. Pendant ce temps, un mouvement haussier pourrait maintenir la pièce au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et un autre mouvement haussier pourrait localiser le niveau de résistance à 6500 SAT et au-dessus.

LINKBTC – Graphique quotidien

Cependant, en regardant l’indicateur technique Relative Strength Index (14) sur le graphique journalier, il apparaît que les ours sont susceptibles de mettre la pression sur les taureaux car la ligne de signal reste en dessous du niveau 60. Pendant ce temps, si les ours continuent de se regrouper et de renforcer le marché, le prix LINK pourrait amorcer une tendance baissière qui pourrait amener le prix au niveau de support de 5200 SAT et en dessous.

