LINK/USD vise à conquérir le niveau de 30 $ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix des maillons de chaîne d’aujourd’hui est haussière La pièce revient vers le 61,8 FIB Au moment d’écrire ces lignes, Chainlink se négocie à 27 $.

Analyse des prix des maillons de chaîne : aperçu général des prix

L’indice de force relative Chainlink (LINK) a oscillé dans la zone neutre au cours des 3 derniers jours, ce qui n’indique aucun changement considérable dans l’élan. Un long chandelier s’est étendu sur le graphique d’une heure au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours avant que les ours ne suppriment la tendance haussière en dessous de la bande médiane de Bollinger. L’espoir de sortir de la zone neutre repose sur la capacité des acheteurs à dépasser la moyenne mobile simple à 200 jours.

Au moment de la presse, la pièce retrace une correction à la baisse vers le niveau de retracement FIB de 61,8% à 26,00 $

Les taureaux attendent des signaux positifs qui verront le prix de LINK dépasser la résistance actuelle à 25 $, ce qui accueillera un processus correctif vers la clôture de 26 $ de la semaine dernière.

Cela donnera aux acheteurs plus de confiance pour investir dans Chainlink et conduire le prochain rallye vers 35 $.

Mouvement du prix des maillons de chaîne au cours des dernières 24 heures

La paire LINK/USD a ouvert le graphique de trading quotidien à 23,06 $ suite à une correction baissière de la bande supérieure de Bollinger. Les haussiers n’ont montré aucun élan significatif pour inverser la tendance baissière, mais font de leur mieux pour maintenir le prix ensemble et défendre le support de 22 $. Pendant ce temps, la pièce s’est négociée dans une fourchette étroite avec une différence de 1,5 point, suggérant une faible activité vendeur/acheteur.

Le modèle en milieu de semaine est le reflet de la lutte entre les taureaux et les ours, les ours tentant d’exécuter un retrait et de mettre en jeu le prix de 23,50 $. D’un autre côté, les taureaux poussent plus fort pour surmonter un obstacle de prix à 28 $. Bien qu’il y ait peu de chances d’une tendance haussière, la pièce est susceptible de subir plus de volatilité, comme l’indiquent les bandes de Bollinger en expansion sur le graphique en 1 heure.

Source : TradingView

Mouvement de prix de 4 heures à maillons de chaîne

L’indice de force relative est passé de niveaux supérieurs à 50 à la région de surachat et se situe vers 29, suggérant la possibilité de nouveaux vendeurs.

Cela pourrait invalider tout élan positif qui devrait pousser à une cassure au-dessus de 28 $. Au moment de la rédaction de cet article, Chainlink se négocie à 27 863 $.

Les investisseurs en baisse étaient intéressés par la correction inférieure en dessous de la SMA de 200 jours, ce qui est un point d’intérêt car elle marque la zone de demande. En outre, il a également servi de principal support lors de la correction de mai, passant du plus haut mensuel à 52 $ au plus bas du mois à 15 $.

Conclusion de l’analyse des prix des maillons de chaîne

L’analyse des prix Chainlink d’aujourd’hui est haussière car les haussiers anticipent un élan élevé dans les prochaines 24 heures. La pièce fait déjà plus de force pour maintenir le support principal actuel au-dessus de 26 $, ce qui la dirigera vers 30 $.