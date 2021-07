LinkedIn ajoute de nouveaux cours de certification gratuits pour vous aider à mettre en valeur vos connaissances en marketing LinkedIn

Les compétences en marketing numérique étant de plus en plus demandées, LinkedIn a lancé deux nouveaux cours de certification marketing LinkedIn gratuits, qui vous permettent à la fois d’en savoir plus sur les outils et options publicitaires de LinkedIn, et également d’obtenir une certification officielle, que vous pouvez ensuite afficher sur votre profil LinkedIn. .

Je veux dire, ce n’est pas le certificat le plus impressionnant, et probablement la plupart des gens ne plastifieront pas le PDF (que vous pouvez télécharger) ou ne l’encadreront pas sur leur mur. Mais cela offre un autre moyen de mettre en valeur vos connaissances des outils publicitaires de LinkedIn, ce qui pourrait vous aider à devancer vos concurrents professionnels.

Comme indiqué, LinkedIn propose deux certifications pour mettre en valeur votre expertise en matière de plate-forme :

Certification des fondamentaux (Basique) : Démontre une expertise dans le lancement de campagnes et de tactiques publicitaires LinkedIn. Avec cette certification, vous pouvez lancer des campagnes publicitaires LinkedIn réussies qui génèrent des résultats commerciaux.

Certification en stratégie marketing (intermédiaire) : Démontre une expertise dans l’exploitation des publicités LinkedIn pour des stratégies d’entonnoir complet, y compris la notoriété de la marque et la génération de leads. Une fois certifié, vous pouvez créer des stratégies marketing qui exploitent la suite complète d’outils marketing de LinkedIn.

Le processus d’obtention de votre certification implique d’abord de vous familiariser avec les produits publicitaires de LinkedIn, via une gamme de cours disponibles sur la page Certifications LinkedIn.

Une fois que vous avez parcouru chaque module – ou si vous êtes sûr de connaître tous les détails clés – vous pouvez alors passer l’examen de certification correspondant, au cours duquel vous aurez 60 minutes pour répondre à 60 questions à choix multiples sur les outils publicitaires de LinkedIn. et processus.

Vous pouvez repasser le test jusqu’à 3 fois et la certification expire dans 2 ans. Et bien que vous disposiez de 60 minutes, si vous connaissez votre travail, vous pouvez le faire en beaucoup moins de temps que cela.

Si vous réussissez le test, vous pouvez ensuite suivre les étapes pour ajouter la certification à votre profil LinkedIn, mettant en valeur vos connaissances sur les publicités LinkedIn pour les visiteurs.

Les questions du test elles-mêmes sont un peu mitigées, du moins dans le test « Fondamentaux », certaines indiquant évidemment la bonne réponse parmi les options, et d’autres nécessitant un bon niveau de connaissance du système publicitaire LinkedIn.

Mais le processus est gratuit, et vous avez trois chances d’y parvenir – et au moins, même si vous ne réussissez jamais le test final, vous finirez par en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement des publicités LinkedIn et sur la façon de créer vos campagnes sur la plateforme.

Et comme indiqué, le commerce électronique et le marketing numérique devenant de plus en plus prioritaires au cours de l’année écoulée, il pourrait bien valoir la peine de perfectionner vos compétences et d’obtenir une accréditation officielle pour vous aider à maximiser vos perspectives d’avenir.

Ou, vous pouvez le faire juste pour vous tester et si vous connaissez vraiment le marketing LinkedIn comme vous le pensez.

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux cours de certification de LinkedIn ici, qui vous permettront également d’accéder aux informations sur les cours, hébergées par Skilljar.