LinkedIn ajoute de nouveaux outils au « mode créateur », y compris l’accès en direct à LinkedIn et les newsletters

LinkedIn renforce ses fonctionnalités de « Mode Créateur » avec l’ajout d’un accès LinkedIn Live pour ceux qui ont activé le Mode Créateur, ainsi qu’une nouvelle option de newsletter pour les créateurs afin de maintenir la connexion avec leur public.

Tout d’abord, sur LinkedIn Live – initialement uniquement disponible pour les membres et les pages avec plus de 150 abonnés et/ou connexions qui répondaient à certains critères, LinkedIn donne désormais aux créateurs accès à l’option, offrant un autre moyen de maximiser l’engagement du public sur la plate-forme.

Ceux avec le mode créateur activé pourront désormais diffuser à leurs abonnés dans l’application, et avec les utilisateurs de LinkedIn 20 fois plus susceptibles de partager une vidéo sur la plate-forme que tout autre type de publication, et un engagement général avec du contenu en direct à la hausse, cela pourrait être un moyen puissant de maximiser l’engagement de la communauté et de renforcer votre présence dans l’application.

En effet, LinkedIn affirme que les vidéos en direct voient, en moyenne, 7 fois plus de réactions et 24 fois plus de commentaires que les vidéos natives produites par les mêmes diffuseurs dans l’application.

LinkedIn donne également aux utilisateurs du mode créateur l’accès aux newsletters, ce qui vous aidera également à rester en contact avec votre public.

« Chaque fois que vous publiez un nouvel article dans votre newsletter, vos abonnés sont automatiquement avertis via des notifications push, intégrées à l’application et par e-mail afin qu’ils restent au courant de votre dernier contenu. »

Cela pourrait être un bon moyen d’inciter davantage de créateurs à maintenir une chronique régulière sur les sujets d’intérêt qu’ils ont choisis, ce qui contribuera à renforcer leur présence et leur leadership éclairé.

« Pour créer une newsletter, cliquez sur ‘Écrire un article’ en haut de la page d’accueil. Cela vous amène à l’outil de publication. Si vous y avez accès, vous verrez l’option « Créer une newsletter » ici. Nous n’acceptons actuellement pas les demandes ponctuelles d’accès aux newsletters des auteurs.

Ainsi, le seul moyen d’accéder à cette option, qui alertera les utilisateurs de vos nouveaux messages dans l’application, est via le mode créateur, qui est toujours en cours de déploiement.

LinkedIn a initialement lancé le mode créateur en mars avec des utilisateurs sélectionnés, et depuis, il étend l’accès. Tous les utilisateurs ne peuvent pas encore s’inscrire à l’option – vous pouvez savoir si vous y avez accès via le hub d’édition en mode créateur (si vous y avez accès, vous verrez la section « Outils de création » lorsque vous visiterez le hub d’édition) .

Enfin, LinkedIn améliore également la découverte pour les créateurs LinkedIn :

« Avec le mode créateur activé, vous pouvez figurer parmi les créateurs suggérés à suivre. »

Cela pourrait aider à améliorer votre présence et votre suivi sur la plate-forme, LinkedIn cherchant à mettre en évidence les créateurs pertinents, en fonction des sujets et de l’activité, auprès des utilisateurs intéressés.

Comme toutes les plateformes sociales, LinkedIn cherche à créer plus d’outils pour mettre en évidence les meilleurs créateurs et les rendre plus alignés sur l’application, afin de les faire publier plus souvent – et par la suite de fidéliser leur public pour leurs réflexions et leurs idées.

LinkedIn a également lancé un programme Creator Accelerator de 25 millions de dollars pour inciter davantage les leaders d’opinion à renforcer leur présence dans l’application, tandis que ses outils Creator Mode continuent d’évoluer et offrent plus d’opportunités à cet égard.

Ce n’est peut-être pas aussi cool et flashy que les autres applications, mais LinkedIn reste la principale plate-forme de connexion d’affaires, et pour ceux qui cherchent à renforcer leur profil dans l’industrie, ces nouvelles initiatives pourraient bien avoir beaucoup de valeur.