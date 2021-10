LinkedIn ajoute de nouveaux outils pour les pages d’entreprise, y compris les listes de flexibilité du lieu de travail et le suivi des concurrents

Avec la reprise post-pandémique qui commence maintenant à prendre forme, de nombreuses personnes recherchent de nouveaux emplois et de nombreuses entreprises cherchent à recruter de nouveaux employés lors de leur réouverture et de planifier un avenir meilleur.

Ce qui présente une opportunité importante pour LinkedIn, et alors qu’elle cherche à exploiter ces tendances à la hausse, la plate-forme a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour les pages d’entreprise LinkedIn qui aideront les entreprises à mieux s’aligner sur la prochaine étape du processus.

Tout d’abord, LinkedIn ajoute une nouvelle option d’affichage « Lieu de travail principal » sur les profils d’entreprise, qui permettra aux entreprises d’indiquer si leurs employés sont généralement « à distance », « hybride » ou « sur site » pour fournir plus de transparence quant aux options disponibles .

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option « Politique du lieu de travail principal » permettra aux marques de répertorier leur capacité de flexibilité en matière de personnel dans la première ligne de leur affichage sur page, ce qui pourrait aider à attirer un plus large bassin de candidats potentiels au milieu de la FMH en cours décalage. Dans le même espace, les entreprises pourront également communiquer leurs politiques sur les vaccins, les ajustements de rémunération, etc.

LinkedIn a également ajouté des offres similaires aux offres d’emploi, offrant aux entreprises davantage de moyens de partager des politiques et des approches spécifiques pour aider à clarifier ce qu’elles offrent en tant que lieu de travail. Cela facilitera le filtrage des candidats potentiels et rationalisera les processus de recrutement, les options fonctionnant essentiellement comme un dispositif de sélection pour les prospects.

LinkedIn cherche également à améliorer ses options My Company, qui permettent aux marques de gérer l’engagement des employés dans l’application.

LinkedIn a ajouté ses outils My Company pour la première fois en février, offrant un moyen de communiquer directement avec les employés sur la plate-forme et d’encourager le partage de mises à jour spécifiques pour étendre les promotions et les annonces.

Maintenant, LinkedIn ajoute plus de capacité sur ce front :

« Avec ces [new] mises à jour, vous pouvez facilement organiser le contenu de votre flux de page vers l’onglet Mon entreprise d’un simple clic sur un bouton. Nous informerons les employés dès qu’un nouveau contenu sera sélectionné et les déposerons directement dans l’expérience de partage, afin qu’ils sachent exactement comment ils peuvent aider à amplifier vos messages. Nous montrerons également aux employés l’importance de leur re-partage, avec une visualisation dynamique du contenu que les autres membres de l’organisation partagent.

Le principe derrière l’onglet Mon entreprise est que les individus génèrent plus d’engagement sur LinkedIn que les profils de marque, tandis que les employés sont 60% plus susceptibles d’interagir avec les publications de collègues par rapport aux membres réguliers. Il va donc de soi que faciliter un partage plus direct des employés est un meilleur moyen d’amplifier votre message, à la fois parmi votre propre personnel et à travers LinkedIn plus largement.

Les nouvelles mises à jour offrent plus d’options sur ce front et pourraient valoir la peine d’être testées dans le cadre de votre programme de défense des intérêts des employés.

Et enfin, LinkedIn a ajouté de nouvelles analyses de concurrents personnalisables à votre onglet d’analyse de page LinkedIn, ce qui vous permet d’ajouter jusqu’à neuf de vos concurrents pour comparer les performances de leur page LinkedIn.

Tout comme les pages à surveiller de Facebook, la liste vous donne une comparaison de base des performances des autres pages de votre créneau sur LinkedIn, ce qui vous fera vous sentir mieux ou moins bien avec vos propres chiffres.

Mais LinkedIn a été délibérément prudent à ce sujet, en ne fournissant que des métriques de base à titre de comparaison, par opposition à des données approfondies sur les performances, qui pourraient avoir un effet plus dissuasif. Cela signifie aussi, inévitablement, que les données présentées ne vous donneront pas beaucoup de temps, mais cela peut aider à fournir un certain contexte quant à vos résultats et à la façon dont ils correspondent à d’autres dans votre créneau.

LinkedIn note également qu’il ajoutera bientôt des indicateurs de taux d’engagement pour améliorer cette option.

Ce sont des ajouts intéressants, qui pourraient fournir plus de conseils dans votre processus de gestion LinkedIn, et aider à optimiser votre recrutement et à maximiser le message de la marque. Les effets relatifs de chacun dépendront de la façon dont vous les utiliserez, mais ils valent vraiment la peine d’être expérimentés et de voir s’ils sont bénéfiques pour votre entreprise.