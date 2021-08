LinkedIn ajoute des avis et des notes pour les profils qui ont ajouté des listes de services

LinkedIn ajoute un nouvel élément d’évaluation à ses listes de services professionnels, qui fournira un autre moyen de mettre en évidence la qualité de vos compétences professionnelles dans les détails de votre profil LinkedIn.

Lancées pour la première fois en 2019, les listes de services de LinkedIn permettent aux pigistes et aux PME de répertorier tous les services qu’ils fournissent sur leur profil LinkedIn et d’être trouvés pour la même chose dans les résultats de recherche.

Désormais, en complément de cela, les anciens clients et clients pourront également laisser des avis sur votre travail, qui peuvent être affichés dans vos annonces.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, partagé par l’expert des médias sociaux Matt Navarra, une nouvelle section « Avis » est désormais visible sur les profils LinkedIn éligibles, où vous pouvez partager des témoignages d’anciens clients pour fournir plus d’assurance et de perspicacité.

Comme l’explique LinkedIn :

“Nous sommes ravis de partager que vous pouvez désormais recevoir et afficher des avis en tant que fournisseur de services sur LinkedIn. Pour voir les avis que vous avez reçus d’anciens clients ou pour gérer vos avis, accédez simplement à votre page de service. Si vous ne l’avez pas encore fait. reçu des avis sur votre page de service, assurez-vous de commencer à augmenter les avis en envoyant des invitations à évaluer.”

Ceux qui ont activé les services sur leur profil LinkedIn recevront 20 crédits pour demander des avis aux clients précédents dans le cadre du lancement initial de la fonctionnalité.

Dans la plupart des cas, cela devrait être un ajout extrêmement bénéfique – mais comme pour tout outil d’examen, il existe également un risque qu’il soit utilisé à mauvais escient, des personnes cherchant à vous nuire, pour une raison quelconque, pouvant également laisser des remarques critiques et des commentaires conçus nuire à votre réputation professionnelle.

Utilement, vous aurez également une gamme d’options de gestion pour contrôler la façon dont les avis sont affichés, tandis que vous pouvez également désactiver complètement les avis si vous le souhaitez.

Dans l’ensemble, cela semble être un bon ajout, et avec les avis des clients offrant beaucoup plus d’assurance et de conseils aux clients potentiels, cela pourrait être d’une grande aide pour sécuriser plus d’affaires via vos listes de services.

Les avis sur les services LinkedIn ne sont actuellement visibles que sur le bureau, une extension supplémentaire étant prévue à l’avenir.