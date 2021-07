LinkedIn apporte une nouvelle politique pour permettre aux employés de se retirer du travail à temps plein du bureau

in

Hanson a déclaré que l’entreprise s’attendait à voir plus d’employés à distance après cette politique que ce dont elle avait été témoin avant que la pandémie ne frappe.

LinkedIn : Dans un mouvement majeur, le site de réseautage social professionnel LinkedIn a décidé de laisser les employés opter pour le travail à temps plein à domicile ou le travail hybride selon leur souhait alors que les bureaux commencent à rouvrir. La décision a été partagée par la Chief People Officer Teuila Hanson. L’annonce de la nouvelle politique est essentielle car elle met fin à la spéculation basée sur une indication d’octobre dernier selon laquelle les employés de la plate-forme appartenant à Microsoft seraient censés travailler à partir de leur bureau 50% du temps après la levée des restrictions. Avec cette politique mise à jour, les plus de 16 000 employés de LinkedIn dans le monde entier pourraient choisir s’ils souhaitent travailler à domicile à temps plein ou au bureau à temps partiel, ce qui leur offre un environnement de travail flexible.

Lire aussi | Intel accéléré : Intel établit une feuille de route sur 5 ans pour les produits à venir afin de reconquérir le leadership de l’industrie de la fabrication de puces

Hanson a déclaré que l’entreprise s’attendait à voir plus d’employés distants après cette politique que ce dont elle avait été témoin avant la pandémie, mais a ajouté que certains emplois nécessiteraient la présence de personnes au bureau. Il a également précisé qu’à l’heure actuelle, l’entreprise n’exigeait pas que les employés soient vaccinés contre le coronavirus pour retourner au bureau, contrairement aux géants de la technologie Google et Facebook qui exigent que leurs employés soient vaccinés en réponse au nombre croissant de Cas de COVID-19 aux États-Unis. Cette augmentation a même poussé le site de microblogging Twitter à fermer ses bureaux alors même qu’ils n’avaient été rouverts que récemment.

Cependant, le directeur des communications d’entreprise de LinkedIn, Greg Snapper, a déclaré que les employés qui ont déménagé pourraient être témoins d’un ajustement de leur salaire en fonction de l’endroit où ils vivent.

Les entreprises technologiques ont été les premières à répondre au besoin critique de la pandémie et sont passées rapidement au travail à distance lorsque les cas ont commencé à augmenter, mais maintenant que les bureaux rouvrent, les entreprises technologiques diffèrent dans leurs stratégies. Alors que certaines entreprises comme Reddit et Zillow Group ont décidé de permettre à la plupart de leurs employés de travailler à domicile – probablement dans le but de diriger ce qu’elles perçoivent comme la nouvelle norme dans la culture du travail – le fabricant d’iPhone Apple a demandé à ses employés de travailler à partir de le bureau trois jours par semaine à partir d’octobre. Pendant ce temps, le géant de la technologie Google s’attend à ce que 60 % des employés travaillent depuis leur bureau au moins à temps partiel.

On ne sait pas encore quand la pandémie serait derrière nous, mais les gens du monde entier s’attendent à un changement important de la culture du travail car les entreprises ainsi que les employés ont remarqué la façon dont les choses peuvent fonctionner même si les gens ne sont pas au bureau, et surtout avec le temps supplémentaire dont ils disposent car ils n’ont pas à se déplacer. Cependant, il reste à déterminer si les entreprises décident de s’en tenir à ce changement culturel ou si elles envisagent de revenir en arrière. Dans l’état actuel des choses, cependant, il semble que de nombreux bureaux peuvent également choisir d’adopter une stratégie hybride plutôt que de revenir à une règle stricte de travail à partir du bureau.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.