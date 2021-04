LinkedIn censure les publications d’un ancien haut responsable du DHS dénonçant la censure de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden ⋆ .

Lorsque le Daily Mail du Royaume-Uni a publié un rapport explosif sur le contenu vérifié de l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden plus tôt ce mois-ci, partageant les «détails choquants» que le fils du président a laissés de côté dans ses mémoires peu vendus, Stewart Baker a essayé de le partager.

Baker, ancien avocat général de la National Security Agency et nommé sous-cabinet du département de la sécurité intérieure maintenant en pratique privée, s’est adressé à LinkedIn.

«Les géants des médias sociaux qui ne vous laisseront pas dire que les élections de 2020 ont été truquées sont ceux qui ont fait de leur mieux pour le truquer: l’ordinateur portable Hunter Biden était authentique et scandaleux – Daily Mail», a écrit Baker, en fournissant le lien du rapport.

Le message n’a pas duré longtemps. Le réseau social professionnel appartenant à Microsoft a déclaré à Baker qu’il avait supprimé le message pour violation de ses règles de la communauté professionnelle et l’a averti qu’en fonction de «la gravité de la violation, votre compte pourrait être limité indéfiniment».

Les politiques stipulent vaguement que le contenu publié «doit être professionnellement pertinent et destiné à contribuer à la communauté LinkedIn de manière constructive». Ils demandent aux utilisateurs de signaler le contenu qui pourrait être “dangereux, non fiable ou non professionnel”.

Ses directives demandent aux utilisateurs de ne rien publier de «trompeur, frauduleux, obscène, menaçant, haineux, diffamatoire, discriminatoire ou illégal».

Baker était alarmé. «J’ai plus de 5000 contacts sur Linkedin et je l’utilise dans les affaires presque tous les jours», a-t-il écrit dans un article de blog cette semaine. «Perdre mon compte serait un coup dur.»

Cela fait environ 10 jours que LinkedIn a menacé pour la première fois de suspendre le compte de Baker, et il ne lui a toujours pas dit en quoi son message enfreignait ses règles, a déclaré l’avocat à Just the News mardi. «J’ai également recherché un mécanisme pour faire appel de la suppression d’origine, et je n’en ai pas trouvé», a-t-il écrit dans un e-mail.

LinkedIn a refusé de dire à Just the News comment la publication de Baker violait les règles du réseau, notamment si son utilisation du mot «truqué» avait déclenché une réponse algorithmique.

«Les informations trompeuses et fausses n’ont absolument aucune place sur notre plateforme», a écrit un porte-parole dans un e-mail.

«Bien que nous ne puissions pas commenter les spécificités du compte d’un membre en raison de notre politique de confidentialité, nous pouvons confirmer que nous ne supprimons le contenu que s’il enfreint nos politiques», a poursuivi l’e-mail. «Chaque membre LinkedIn a le droit à une expérience sûre, fiable et professionnelle sur notre plateforme. Nous nous engageons à faire en sorte que les conversations restent respectueuses et professionnelles. »

Le billet de blog de Baker exigeait une explication de nul autre que le président de Microsoft, Brad Smith, son avocat général de longue date et son visage familier lors des événements de politique technologique de DC.

Le manque d’explication montre la nécessité de «lois obligeant les médias sociaux à fournir beaucoup plus de transparence et de meilleures procédures d’appel lorsqu’ils suppriment du contenu», a écrit Baker. «Mais ces lois à elles seules ne semblent pas adaptées à la menace.

L’action de LinkedIn rappelait l’interdiction pré-électorale de Twitter pour les utilisateurs partageant un article du New York Post sur les e-mails récupérés sur l’ordinateur portable de Hunter Biden. Twitter a également suspendu le compte du Post pendant plus de deux semaines pour ses rapports sur la famille Biden glanés sur l’ordinateur portable.

Cette fois, cependant, Twitter n’a pas touché à la publication croisée de Baker’s Biden sur sa plate-forme, a déclaré l’avocat.

Une «notion magique sur le pouvoir totémique du mot« truqué »»

La suppression inexpliquée de LinkedIn de son poste à la fois inquiète et intriguée Baker, qui a créé la Direction des politiques du DHS dans l’administration George W. Bush et héberge maintenant un podcast cyberlaw en tant que partenaire de Steptoe & Johnson.

Il avait salué la proposition de l’administration Trump de réviser mais pas de vider la section 230 du Communications Decency Act, qui protège les plateformes Internet comme LinkedIn de la responsabilité de modérer le contenu publié par les utilisateurs.

Baker a en particulier soutenu l’idée du ministère de la Justice d’exiger des plateformes qu’elles énoncent leurs politiques de modération «clairement et avec particularité» et expliquent «avec particularité la base factuelle» de toute restriction sur le contenu des utilisateurs.

«Le seul remède évident à la méfiance généralisée à l’égard des plates-formes est qu’elles adoptent une plus grande transparence et une plus grande franchise», a écrit Baker dans le post de juin pour le blog Lawfare. “Cette proposition les encouragerait à s’éloigner de leurs pratiques de modération de contenu largement opaques.”

Après la modération opaque de son propre contenu, Baker a décidé de prendre un risque en publiant plusieurs variantes de son message interdit pour voir comment l ‘«autoritaire désemparé» réagirait.

«À quel point est-il nul que Linkedin supprime l’histoire la plus détaillée et la plus soignée sur le contenu de l’ordinateur portable Hunter Biden?» Baker a écrit.

Arguant qu’il n’y a aucun moyen que le rapport du Daily Mail soit «si faux qu’il soit qualifié de désinformation», il a commenté que la plate-forme montrait sa «faiblesse et sa peur».

L’avocat a demandé aux lecteurs de le tenir au courant des messages de test qu’ils pouvaient voir. Le lien Daily Mail lui-même ne semble pas avoir déclenché un examen minutieux. Ni les articles qui disaient que «l’ordinateur portable Hunter Biden était authentique et scandaleux», «les médias sociaux ont supprimé l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden au milieu de la campagne électorale de 2020», ni même «ce sont les médias sociaux qui ont interféré dans l’élection en supprimant un véritable histoire qui aurait blessé Joe Biden.

La seule version qui a attiré un autre avertissement était l’original republié, qui utilisait «truqué» au lieu de «interféré», a déclaré Baker. Il a dit à Just the News qu’il avait reçu cet avertissement il y a quatre à cinq jours.

Laisser la version «interférée» tout en supprimant la version «truquée» suggère que la plate-forme «a une certaine notion magique sur le pouvoir totémique du mot« truqué »à moins de cinq mots du mot« élection »», a-t-il écrit sur LinkedIn.

Bien que Baker ait deviné qu’un «algorithme boiteux» était responsable de la suppression de ses publications «truquées», il est ouvert à la possibilité que LinkedIn «supprime les histoires qui critiquent son rôle dans la suppression des histoires qui blessent [President] Biden. »

La croyance apparente de la plate-forme selon laquelle «il est catégoriquement mauvais et faux de se plaindre de manière trop colorée des élections de 2020 serait risible si ce n’était pas si dangereux», a déclaré Baker. Heureusement, «Big Social» est si «maladroit» dans sa politique de contenu que les utilisateurs peuvent voir comment les plateformes contrôleront la parole lors des futurs cycles électoraux.