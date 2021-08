LinkedIn décide de supprimer les Stories de son réseau social

LinkedIn a annoncé des efforts en 2020 pour mettre en œuvre les Stories, une fonctionnalité bien connue des utilisateurs de Snapchat et d’Instagram pour partager du contenu qui disparaît après 24 heures. Cependant, LinkedIn abandonne maintenant cette idée, car la société a annoncé aujourd’hui que LinkedIn Stories sera bientôt retiré du réseau social.

L’annonce a été faite mardi par Liz Li, directrice principale des produits chez LinkedIn. Dans un article publié sur le réseau social, Li a écrit que LinkedIn Stories a été conçu pour fournir un “moyen amusant et décontracté de partager des mises à jour vidéo rapides”. Cependant, alors que la société étudiait la façon dont les utilisateurs interagissaient avec la fonctionnalité, LinkedIn supprime désormais les Stories pour travailler sur une « nouvelle expérience ».

L’exécutif dit que les utilisateurs veulent plus de moyens de partager des vidéos attrayantes avec leurs abonnés, pas seulement du contenu qui disparaît après un certain temps. Bien que cette « nouvelle expérience » soit inconnue à ce stade, il semble que LinkedIn travaille sur de nouvelles façons de permettre à ses utilisateurs de partager des vidéos.

Nous avons introduit Stories l’année dernière comme un moyen amusant et décontracté de partager des mises à jour vidéo rapides. Nous avons appris une tonne. Maintenant, nous utilisons ces apprentissages pour faire évoluer le format Stories en une expérience vidéo repensée sur LinkedIn qui est encore plus riche et plus conversationnelle. Nous voulons adopter les médias mixtes et les outils créatifs de Stories de manière cohérente sur notre plate-forme, tout en travaillant à l’intégrer plus étroitement à votre identité professionnelle.

Dans le cadre de ce changement, nous supprimerons l’expérience actuelle des histoires d’ici la fin du mois de septembre, alors que nous travaillons sur la nouvelle expérience.