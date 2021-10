LinkedIn déploie de nouveaux filtres pour rechercher du travail à distance ou en personne

La plate-forme de recherche d’emploi populaire LinkedIn a annoncé aujourd’hui des mises à jour visant à améliorer le réseau social pour les nouveaux modèles de travail. La mise à jour d’aujourd’hui apporte de nouveaux filtres pour trouver uniquement le travail à distance ou en personne, ainsi que des détails sur les politiques de l’entreprise liées à la vaccination ou aux avantages.

À la suite d’une recherche sur 2 000 travailleurs, LinkedIn a constaté que 59 % des personnes interrogées ont connu des changements dans leur carrière depuis la pandémie. L’entreprise affirme que le nombre de personnes en transition dans leur emploi a augmenté de plus de 50 % par rapport à l’année dernière, et LinkedIn souhaite rendre sa plate-forme encore meilleure pour ceux qui souhaitent trouver un nouvel emploi.

Avec la mise à jour, LinkedIn Job Search obtient plus de filtres, qui incluent des options pour rechercher uniquement le travail à distance, hybride ou en personne. Selon l’entreprise, les nouveaux filtres sont « conçus pour aider les demandeurs d’emploi à découvrir des opportunités qui correspondent à leurs préférences sur le lieu de travail ».

Les pages d’entreprise ont également été mises à jour pour fournir encore plus d’informations sur les politiques d’une entreprise. À titre d’exemple, les utilisateurs trouveront désormais des détails sur les exigences en matière de vaccination, les informations de retour au bureau, les avantages, etc. Les entrepreneurs et les indépendants pourront également partager plus de détails sur leurs services directement à partir de leurs profils LinkedIn.

Sur une note connexe, LinkedIn souligne que l’entreprise organise aujourd’hui un sommet sur les carrières avec des événements axés sur la transformation de carrière.

LinkedIn déploie maintenant ces nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs sur son site Web et son application mobile, y compris la version iOS disponible sur l’App Store.

