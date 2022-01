La plate-forme a été lancée en 2017, dans le but de fournir aux personnes les bonnes connexions et opportunités dans le secteur dans lequel elles travaillent en organisant des séminaires, des webinaires et des conférences.

Cercle bleu : LinkedIn a commencé comme une plate-forme permettant aux professionnels de se connecter avec d’autres dans l’industrie et de mener des discussions d’intérêt mutuel. Cependant, récemment, la plate-forme s’est encombrée de sujets et de connexions qui pourraient ne pas nécessairement aider à la croissance professionnelle, en particulier pour les cadres supérieurs. C’est ce que Siddharth Anand, fondateur et PDG de Blue Circle, a semblé observer en utilisant la plate-forme appartenant à Microsoft. C’est pourquoi il a proposé une solution – un espace de réseautage destiné uniquement aux cadres supérieurs de (actuellement) 20 industries et communautés.

La plate-forme a été lancée en 2017, dans le but de fournir aux personnes les bonnes connexions et opportunités dans le secteur dans lequel elles travaillent en organisant des séminaires, des webinaires et des conférences. Les 20 communautés sur l’application sont la mobilité électrique, l’énergie, les soins de santé, la logistique, l’immobilier, l’aérospatiale et la défense, ainsi que l’agriculture et la transformation alimentaire, les composants automobiles, le BFSI, les produits chimiques, l’éducation, l’hôtellerie et le tourisme, l’informatique, les infrastructures, les métaux et Mines, médias et publicité, vente au détail et biens de consommation, recherche et développement de talents, télécommunications et textile.

Blue Circle : une alternative à LinkedIn ?

Expliquant la plate-forme, Siddharth Anand a déclaré à FE Online : « LinkedIn était autrefois un endroit pour se connecter fréquemment avec des personnes partageant les mêmes idées dans l’espace professionnel. Malheureusement, votre flux d’accueil est maintenant encombré de conversations non pertinentes en cours. Je veux dire, je vois même des photos de mariage sur LinkedIn et c’est devenu une fête des mèmes. En raison de la nature désormais spammée de LinkedIn, les hauts dirigeants recherchaient un changement de réseau ciblé et organisé. »

Alors que la plateforme avait été lancée en 2017 pour organiser des conférences et des webinaires axés sur l’industrie, l’application mobile de Blue Circle a été lancée il y a seulement quelques mois, et sur l’application, les personnes sur le réseau peuvent trouver l’accès aux bonnes personnes à travers 20 secteurs.

« Nous invitons uniquement les dirigeants en ce moment sur l’application. Nous leur donnons également des Inshorts comme un contenu de la taille d’une bouchée spécifique à ce secteur. De nombreuses discussions par e-mail avec des experts ont lieu sur la plate-forme, ainsi que de nombreux webinaires que nous organisons très fréquemment. Au cours des derniers mois, plus de 6 000 dirigeants ont rejoint la plate-forme », a ajouté Anand.

Blue Circle : qui peut s’inscrire

La plate-forme a créé des critères d’éligibilité pour la plate-forme qui répertorie plusieurs désignations, et les hauts dirigeants de tout le spectre, qu’il s’agisse d’entreprises Fortune 500 ou de petites startups, peuvent rejoindre la plate-forme s’ils le souhaitent. Cependant, contrairement à LinkedIn, tout le monde ne pourra pas le rejoindre.

«Nous voulons construire un écosystème pour les dirigeants qui ont été là-bas, ainsi que pour les futurs dirigeants qui veulent faire quelque chose d’important. Nous avons également des dirigeants venant du gouvernement sur la plate-forme, des décideurs politiques et des dirigeants universitaires », a-t-il ajouté.

Blue Circle a connu une croissance régulière, avec un temps d’utilisation moyen de 9 minutes, ce qui est assez impressionnant par rapport aux 15 minutes de LinkedIn. L’application a un look très minimaliste pour une navigation facile, comme l’observe Financial Express Online, avec un espace dédié aux communautés ou aux secteurs, où les gens peuvent également rechercher des secteurs spécifiques et se connecter avec les leaders de cet espace. Au fur et à mesure que la plate-forme se développe, elle cherchera également à améliorer le filtre de recherche afin que les utilisateurs puissent facilement rechercher les utilisateurs pertinents parmi le grand nombre qu’ils pourraient avoir.

