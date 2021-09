LinkedIn cherche à renforcer une fois de plus sa présence dans l’enseignement professionnel avec l’extension de son centre d’apprentissage professionnel, lancé en version bêta en avril, à davantage d’organisations.

Le Learning Hub permet aux entreprises d’offrir des opportunités de développement professionnel à leurs employés et utilise les informations de données de LinkedIn pour aider à mettre en évidence les parcours de compétences et les opportunités de développement de carrière pertinents.

Comme expliqué par LinkedIn au lancement :

“Learning Hub possède toutes les capacités d’un LXP traditionnel, agrégeant toutes les ressources d’apprentissage d’une entreprise, mais c’est bien plus. Il s’appuie sur les données et les informations de notre Skills Graph, la taxonomie de compétences la plus complète au monde avec plus de 36 000 compétences, et le plus grand réseau professionnel de plus de 740 millions de membres, offrant aux clients des informations plus riches sur le développement des compétences, un contenu personnalisé et un apprentissage communautaire. »

La nouvelle extension, annoncée lors d’une webdiffusion hébergée par le PDG de LinkedIn Ryan Roslansky et le PDG de Microsoft Satya Nadella, permettra à davantage d’organisations d’accéder à la plate-forme, tandis que LinkedIn met en outre 40 cours à disposition, gratuitement, pour aider à stimuler l’adoption de l’opportunité de formation.

Les cours gratuits seront axés sur le développement d’éléments du lieu de travail moderne, y compris l’adaptation aux arrangements hybrides, la gestion du personnel dans un environnement de travail en évolution et des conseils sur le retour aux bureaux physiques. LinkedIn espère qu’en rendant ces cours disponibles gratuitement, cela entraînera une utilisation accrue du Hub, ce qui facilitera ensuite une plus grande dépendance à ses outils de formation professionnelle parmi davantage d’organisations, élargissant ainsi sa présence dans l’espace de développement de carrière.

La vision à plus long terme est que, à terme, LinkedIn cherchera à facturer aux organisations l’accès au Learning Hub, fournissant une autre source de revenus pour l’entreprise. Initialement, le Hub est mis gratuitement à la disposition des utilisateurs de LinkedIn Learning Pro, mais au fil du temps, LinkedIn évaluera quand commencer à facturer l’accès et comment il peut intégrer cela dans sa plate-forme LinkedIn Learning plus large pour un développement élargi.

En outre, et comme l’a noté TechCrunch, LinkedIn cherche également à lier l’outil à ses offres de recrutement plus larges, les opportunités de développement professionnel étant mises en évidence puis directement liées aux postes ouverts, et aidant à combler les lacunes en cartographiant les données de LinkedIn à la fois internes et externes. candidats.

Cela pourrait être un grand pas dans l’élargissement des horizons de LinkedIn à cet égard, et même si cela n’aura pas d’impact sur les utilisateurs réguliers de LinkedIn, en particulier, cela ajoutera plus de données aux banques de connaissances professionnelles déjà inégalées de LinkedIn, et ajoutera un autre moyen pour lui d’améliorer son plus large offres à cet égard.

Vous pouvez en savoir plus sur le Learning Hub de LinkedIn ici.