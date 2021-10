LinkedIn ferme ses portes en Chine dans un contexte de pression réglementaire croissante dans la région

Alors que la Chine cherche à augmenter la pression sur les sociétés Internet, dans le cadre d’un effort plus large pour maintenir le contrôle sur l’activité en ligne, LinkedIn a annoncé qu’il ne serait plus en mesure d’exploiter sa version locale de la plate-forme et fermera bientôt LinkedIn Chine en faveur d’une nouvelle application de tableau d’emploi régional.

LinkedIn a d’abord lancé une version chinoise localisée, qui a été construite dans le respect des restrictions locales, en 2014. Mais maintenant, face à la pression croissante, en particulier sur les fournisseurs étrangers, LinkedIn a été contraint de prendre du recul.

Comme expliqué par LinkedIn :

« Bien que nous ayons réussi à aider les membres chinois à trouver des emplois et des opportunités économiques, nous n’avons pas trouvé le même niveau de succès dans les aspects plus sociaux du partage et de l’information. Nous sommes également confrontés à un environnement d’exploitation nettement plus difficile et à des exigences de conformité plus strictes en Chine. Compte tenu de cela, nous avons pris la décision de mettre fin à la version localisée actuelle de LinkedIn, qui est la façon dont les gens en Chine accèdent à la plate-forme mondiale de médias sociaux de LinkedIn, plus tard cette année.

L’annonce n’est pas une grande surprise, étant donné les défis permanents auxquels LinkedIn est confronté pour adhérer aux règles locales strictes concernant le discours en ligne. La plate-forme a été sanctionnée par des responsables chinois au début de l’année pour « ne pas avoir contrôlé le contenu politique sur sa plate-forme », le dernier d’une série d’affrontements concernant le contenu, l’Administration chinoise du cyberespace gardant un œil attentif sur les interactions et les rapports dans l’application, et comment LinkedIn maintient la séparation entre son application principale et la version chinoise.

LinkedIn compte actuellement environ 54 millions d’utilisateurs en Chine, ce qui, à une échelle comparative, n’est pas énorme (le plus grand concurrent de LinkedIn dans les offres d’emploi est WeChat, qui compte 1,25 milliard d’utilisateurs actifs), et compte tenu de son manque de croissance majeure sur le marché , LinkedIn a peut-être également évalué que les mesures supplémentaires requises pour maintenir la version locale ne valaient tout simplement pas l’investissement en cours.

Mais encore, il est important dans le schéma plus large, à la fois en termes de nombre d’utilisation de LinkedIn (il perd maintenant 54 millions par rapport au chiffre de 774 millions noté ci-dessus) et en ce qui concerne les entreprises numériques occidentales opérant dans la région, LinkedIn étant le dernier média social américain. plate-forme qui avait été en mesure de maintenir son fonctionnement dans le Grand Pare-feu au fil du temps.

Facebook a essayé pendant des années d’entrer sur le marché chinois lucratif, mais a finalement semblé abandonner l’idée, tandis que d’autres fournisseurs de médias sociaux ont tenté de maintenir des opérations chinoises distinctes, mais n’ont pas été en mesure ou disposés à répondre aux exigences requises. normes de censure.

À cet égard, LinkedIn était le dernier grand espoir, et un test, en quelque sorte, sur la façon de travailler avec les régulateurs chinois. Mais maintenant, l’Internet chinois devient un peu plus fermé, ce qui anéantira les espoirs de beaucoup d’autres qui espéraient voir une nouvelle voie à suivre sur le marché.

En remplacement de LinkedIn China, LinkedIn lancera une nouvelle application de job board dans la région :

« Plus tard cette année, nous lancerons InJobs, une nouvelle application d’emploi autonome pour la Chine. InJobs n’inclura pas de flux social ni la possibilité de partager des publications ou des articles. Nous continuerons également à travailler avec les entreprises chinoises pour les aider à créer des opportunités économiques. »

D’un point de vue opérationnel, cela rendra le processus de LinkedIn un peu plus facile, tandis que le changement aura probablement un impact minimal sur les utilisateurs et les processus actuels de LinkedIn.