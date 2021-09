LinkedIn fournit des conseils sur la façon de faire ressortir votre marque employeur [Infographic]

La pandémie de COVID-19 provoquant des perturbations majeures dans de nombreux secteurs, de nombreux travailleurs ont été contraints de réévaluer leurs options de carrière et l’endroit où ils souhaitent être placés à l’avenir.

En plus de cela, la pandémie a également rappelé que la vie est courte, et de nombreuses personnes reconsidèrent désormais en outre leurs évolutions de carrière en vue de changer leur mode de vie à la suite de la crise.

Les facteurs combinés ont conduit à ce que certains ont qualifié de « grand remaniement » ou « la grande démission », qui verra de nombreuses personnes changer de carrière et rechercher des opportunités alternatives au cours des mois et des années à venir. Et dans ce cadre, les entreprises qui cherchent à attirer et à retenir les meilleurs talents devront également revoir leur approche de marque employeur.

Soulignant cela, LinkedIn a publié une nouvelle collection d’informations et de conseils sur la façon dont les entreprises peuvent s’aligner sur ces tendances et comment elles peuvent utiliser LinkedIn, en particulier, pour maximiser leur image de marque employeur.

Il y a quelques notes précieuses ici, alimentées par l’indice de tendance du travail 2021 de Microsoft, tandis que LinkedIn a également fourni plus de conseils et d’informations ici.

Consultez l’aperçu infographique de certains des points clés ci-dessous.