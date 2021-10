LinkedIn Goes Dark (Mode) – Communauté Business 2

Tout le monde ne veut pas que LinkedIn soit le même, c’est pourquoi LinkedIn prend de plus en plus en charge différentes manières de l’utiliser et différentes approches. Le dernier épisode en date est le mode sombre.

Pas un film inquiétant, mais la possibilité de choisir une expérience utilisateur claire (blanche) ou sombre (noir) et vous avez le choix. Vous pouvez soit spécifier ce que vous voulez sur l’ordinateur de bureau / ordinateur portable, soit laisser le mobile choisir en fonction de la sélection du mode sur votre téléphone (car beaucoup permutent automatiquement entre à différents niveaux d’éclairage ou heures).

Si vous avez utilisé LinkedIn récemment, vous serez familiarisé avec le mode clair ci-dessous.

Alors qu’historiquement, il utilisait un menu supérieur sombre, mais cela a été étendu en tant qu’option à toute l’interface, comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous.

La bonne nouvelle est qu’il est facile de basculer entre les modes sombre et clair.

Pour passer en mode sombre ou clair sur votre ordinateur portable/de bureau :

Cliquez avec le bouton gauche sur l’icône « Moi » en haut de votre page d’accueil LinkedIn. Dans le menu suivant qui fait appel, sélectionnez Paramètres et confidentialité dans la liste déroulante. Sélectionnez « Préférences du compte » sur la gauche, puis cliquez sur Affichage. Dans la section Affichage, cliquez sur Modifier suivant en mode sombre. À partir de là, vous pouvez sélectionner : Paramètres de l’appareil : il est sélectionné par défaut pour les membres qui ont activé le mode sombre sur leur appareil préféré. Mode sombre : pour passer en mode sombre de façon permanente. Mode clair : pour passer en mode clair en permanence.

Si vous essayez de le faire à partir du mobile, vous devez :

Appuyez sur votre photo de profil, puis sélectionnez Paramètres. Appuyez sur l’onglet Préférences du compte. Appuyez sur Mode sombre sous Affichage. À partir de là, vous pouvez sélectionner : Paramètres de l’appareil : il est sélectionné par défaut pour les membres qui ont activé le mode sombre sur leur appareil préféré. passer en mode sombre en permanence. Mode clair : Pour passer en mode clair en permanence.

Un autre choix que vous devez faire concernant votre propre utilisation et les résultats de LinkedIn, j’en ai peur, mais tout cela fait partie de LinkedIn à vous et à votre image.

Auteur : James Potter

Expert pour aider les gens à faire de LinkedIn le succès qu’ils recherchent, qu’il s’agisse de ventes ou de projets.

Hybride professionnel – directeur des ventes de formation, j’ai en fait utilisé LinkedIn pour lever plus de 10 millions de livres sterling de nouveaux revenus commerciaux au cours de mes premières années et maintenant enseigner aux autres.

Je ne suis pas un entraîneur qui… Voir le profil complet ›