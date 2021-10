LinkedIn lance de nouveaux outils de connexion de pigistes pour s’appuyer sur l’économie croissante des gigs

LinkedIn cherche à faciliter davantage d’opportunités pour les indépendants avec l’expansion de sa place de marché de services, qui s’appuie essentiellement sur ses listes de « services » pour les profils, conçues pour mieux permettre aux marques et aux indépendants de se connecter.

LinkedIn a lancé un premier test bêta de sa place de marché des services en février, et il est depuis passé à 2 millions d’utilisateurs dans le pool de test. Désormais, LinkedIn étendra les options à l’échelle mondiale, offrant plus de moyens de faciliter la découverte et la connexion des pigistes, et de maximiser les opportunités.

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, avec les derniers ajouts de LinkedIn, les utilisateurs qui ajoutent une liste de services à leur profil peuvent désormais bénéficier d’une découverte avancée, avec de nouveaux outils de recommandation, des filtres de recherche et plus encore qui aideront les propriétaires d’entreprise à affiner leurs besoins. auprès de prestataires indépendants.

LinkedIn a également rationalisé son processus de connexion aux pigistes en faisant en sorte qu’une fois que quelqu’un découvre votre page de service, il puisse immédiatement envoyer une demande de services sans avoir besoin de vous connecter ou de vous suivre.

Ce qui est une amélioration significative, qui ouvrira essentiellement ses listes d’indépendants à un public beaucoup plus large et facilitera plus de connexion via l’outil.

En plus de cela, LinkedIn a également ajouté un nouveau tableau de bord pour les fournisseurs de services afin de les aider à garder un œil sur leurs diverses requêtes et demandes :

« Lorsque vous créez une page de service, vous disposez désormais d’un tableau de bord pour gérer les demandes de projet et les messages directement depuis LinkedIn. Pas besoin de gérer différents canaux de communication. Et nous vous enverrons des notifications si de nouvelles demandes ou de nouveaux messages arrivent.

Le nouveau tableau de bord comprendra également un élément « Statut des avis », où les utilisateurs pourront gérer les avis des clients qui sont présentés sur leur page de services.

La mise à jour est l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités de connexion au travail annoncées par LinkedIn, qui cherche également à faciliter des paramètres de travail plus flexibles dans les demandes d’emploi, via de nouveaux filtres « À distance », « Hybride » et « Sur site » dans sa recherche d’emploi et Fonctionnalités Open to Work, tout en ajoutant également de nouveaux résumés de page d’entreprise pour les demandeurs d’emploi afin de fournir plus d’informations sur les politiques de la main-d’œuvre (y compris les exigences de vaccination et d’autres informations de retour au bureau).

Au milieu de l’évolution des réglementations concernant les restrictions COVID et du retour progressif au bureau, les nouveaux filtres faciliteront la communication des préférences personnelles, tout en comprenant les exigences spécifiques de chaque lieu de travail.

Et LinkedIn devrait clairement bénéficier de la reprise économique en cours. Dans un autre article sur le blog LinkedIn Engineering, la plateforme rapporte que :

« Les transitions d’emploi sont en hausse de 50 % d’une année sur l’autre, et comme de plus en plus de candidats recherchent de nouveaux postes, nous constatons un nombre record d’emplois ouverts sur LinkedIn. Les emplois à distance sont également de plus en plus répandus, avec 1 emploi américain sur 8 sur LinkedIn désormais à distance, une augmentation par rapport au ratio précédent de 1 sur 67 observé en mars 2020. »

C’est beaucoup d’activité et beaucoup de changement au sein de l’ensemble de la main-d’œuvre, que LinkedIn cherche à exploiter avec ces nouvelles mises à jour, afin de répondre à autant d’opportunités que possible.

Poursuivant cela, LinkedIn cherche également à fournir plus de conseils aux demandeurs d’emploi via un sommet sur les carrières le 27 octobre, au cours duquel les instructeurs de LinkedIn Learning présenteront des conseils et des approches pour la transformation de carrière.

« Le Career Summit rassemble des experts en carrière pour une journée de réengagement envers ce qui nous mènera là où nous voulons aller : l’apprentissage de nouvelles compétences. Avec des événements allant de la gestion de votre carrière avec un objectif au développement d’une activité secondaire, vous pouvez y assister à tous, ou choisir ceux qui vous intéressent le plus. Rejoignez-nous en direct et posez vos questions, ou regardez ensuite à votre convenance.

Compte tenu de l’ampleur des changements de carrière qui se produisent, il est logique que LinkedIn exploite ces changements, car il cherche à maximiser les opportunités et à connecter plus d’utilisateurs aux carrières qui correspondent le mieux à leurs intérêts.