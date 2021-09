LinkedIn lance la campagne #FindTheBalance en Inde

LinkedIn entend inspirer les professionnels à trouver une nouvelle perspective et une idée d’équilibre

LinkedIn, le réseau professionnel en ligne, a dévoilé sa nouvelle campagne de marque en Inde. La campagne intitulée #FindTheBalance, provoque des conversations honnêtes sur le travail à domicile et la lutte pour trouver un équilibre travail-vie personnelle au milieu de la pandémie. « Les professionnels en Inde sont aux prises avec l’épuisement professionnel en ce moment, et notre étude de perception « L’avenir du travail » révèle également qu’aujourd’hui, les professionnels accordent plus d’importance à l’équilibre travail-vie personnelle (52 %) ​​qu’à la sécurité de l’emploi (50 %) » Sivaram Parameswaran, directeur , marketing de marque, Asie-Pacifique, LinkedIn, a déclaré.

« La campagne de marque #FindTheBalance rappelle à nos membres de faire une pause, de renouer avec leur famille, leurs amis et leurs collègues et de trouver une nouvelle idée d’équilibre. Alors que le monde du travail continue d’évoluer, nous nous engageons à favoriser un sentiment de communauté pour que nos membres se connectent, suscitent des conversations, partagent des idées et s’encouragent mutuellement à établir des horaires flexibles et un mode de vie bien équilibré », a ajouté Parameswaran.

LinkedIn entend inspirer les professionnels à trouver une nouvelle perspective et une idée d’équilibre à travers sa nouvelle campagne. Il les incite à renouer avec leurs proches, collègues et amis, et à penser au-delà de la vie professionnelle. Le film de marque de 60 secondes montre la routine quotidienne de deux professionnels aux rôles variés et souligne comment la pandémie a bouleversé leur vie personnelle. Cependant, le film se termine sur une note joyeuse où les protagonistes et leurs proches partagent des moments réconfortants. Le film de la marque a été conceptualisé et produit par l’agence de création The Glitch.

Selon l’étude de perception « L’avenir du travail » de LinkedIn, plus d’un professionnel sur trois en Inde est épuisé en raison d’une charge de travail et d’un stress accrus. De plus, neuf professionnels sur dix pensent qu’un modèle de travail hybride est essentiel à l’équilibre travail-vie personnelle.

