LinkedIn lance la prise en charge de la langue hindi : ce qui va changer et comment l’activer

LinkedIn : Le site de réseautage professionnel LinkedIn a lancé jeudi la prise en charge linguistique de l’hindi afin qu’une nouvelle base d’utilisateurs puisse également profiter de la plate-forme. Avec cela, LinkedIn prend désormais en charge un total de 25 langues du monde entier. La plate-forme appartenant à Microsoft a déclaré qu’en prenant en charge cette langue, environ 600 millions de locuteurs d’hindi dans le monde seraient en mesure d’exploiter les avantages de LinkedIn. Ce support est en direct pour les versions de bureau ainsi que les versions mobiles du site professionnel. Mais ce n’est pas là que s’arrêtent les projets de LinkedIn pour les locuteurs de l’hindi. Il prévoit d’étendre la fonctionnalité en proposant plusieurs opportunités d’emploi pour les professionnels hindis sur le site de réseautage.

LinkedIn en hindi : ce qui va changer

Le support a été déployé à partir de jeudi, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais voir l’hindi sur leurs profils, leurs flux, dans les messages ainsi que dans les travaux, qu’ils utilisent la version de bureau ou mobile. En fait, cette fonctionnalité est également prise en charge sur les versions Android et iOS de l’application mobile. Les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent sur la plate-forme bénéficieront également désormais de cette option.

Dans un article de blog, la société a expliqué : « Comme prochaine étape, nous nous efforçons d’élargir l’éventail des opportunités d’emploi disponibles pour les professionnels parlant hindi dans tous les secteurs, y compris davantage d’emplois bancaires et gouvernementaux. LinkedIn espère également prendre en charge davantage de contenu en langue locale en ajoutant plus de créateurs et d’éditeurs hindis sur la plate-forme dans un avenir proche.

Définir la langue de LinkedIn en hindi

Les étapes pour changer la langue en hindi sont indiquées dans le centre d’aide, a déclaré LinkedIn. Fondamentalement, pour les applications mobiles sur Android et iOS, la langue de l’application serait la même que la langue définie pour l’appareil. Cela signifie que pour voir l’application LinkedIn en hindi, les utilisateurs devraient décider des paramètres et changer leur langue préférée en hindi, et l’application LinkedIn changera automatiquement la langue.

Pour les versions de bureau, cependant, les utilisateurs devront sélectionner l’icône « Moi » située dans le coin supérieur droit de l’interface. Ensuite, ils devraient accéder à l’onglet Paramètres et confidentialité, puis aux Préférences du compte. Ils devraient ensuite accéder à l’onglet Préférences du site et à la langue.

En sélectionnant l’hindi ici, les utilisateurs verront l’interface utilisateur et le contenu de LinkedIn comme la barre de navigation en hindi, mais tout contenu généré par les utilisateurs, comme les messages d’utilisateurs, sera visible dans la langue dans laquelle ils ont été créés. Ces messages, cependant, auront l’option de les traduire en hindi.

Les nouveaux utilisateurs pourraient se rendre sur le site Web de LinkedIn et créer un nouveau compte. De plus, les utilisateurs existants auraient également la possibilité d’afficher leur profil en hindi en créant un deuxième profil de langue à l’aide de la version de bureau, en allant sur « Moi », puis sur « Afficher le profil » où ils verraient l’option – « Ajouter profil dans une autre langue ».

