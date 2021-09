Les fans du mode sombre se réjouissent – aujourd’hui, LinkedIn a enfin sauté à bord du train du mode sombre, lançant l’option d’affichage alternatif à la fois dans son application mobile et sur le bureau.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau mode sombre fournit une palette de couleurs alternative pour l’application LinkedIn, qui ajoute à la fois une vue différente, tout en étant plus agréable pour les yeux dans des situations de faible luminosité.

Ce qui est vraiment l’objectif principal des outils de mode sombre. Alors que beaucoup les considèrent simplement comme une nouvelle peau sur l’interface utilisateur standard de leurs applications préférées, le véritable objectif des outils du mode sombre est de limiter l’exposition à la lumière bleue.

L’affichage de la lumière bleue aide à améliorer la lisibilité de votre appareil à la lumière du jour, mais dans des situations de faible luminosité, la lumière bleue peut empêcher votre cerveau de produire de la mélatonine, ce qui peut alors perturber les cycles de sommeil, ce qui rend plus difficile l’endormissement et le sommeil.

Et avec tant d’entre nous vérifiant maintenant nos téléphones au lit avant de se coucher, c’est une préoccupation importante – en fait, la recherche montre que depuis 1985, le pourcentage d’adultes qui dorment moins de six heures par nuit a augmenté de 31 %.

Ce n’est donc pas seulement un nouvel écran plus cool, bien que ce soit aussi cela.

LinkedIn note spécifiquement qu’il s’est concentré sur deux éléments clés avec son option de mode sombre.

Accessibilité – Le mode sombre répond aux normes d’accessibilité, avec des éléments de couleur et de contraste qui aident à réduire la fatigue oculaire et à garder à l’esprit les sensibilités à la lumière. Nous avons ajusté certaines couleurs dans la conception du mode sombre pour atteindre ou dépasser les rapports de contraste des couleurs pour une meilleure lisibilité du texte et les commandes de l’interface utilisateur pour s’adapter au contraste global de l’arrière-plan clair à sombre.

Inclusivité – Nous avons également profité de cette occasion pour présenter des versions en mode sombre de nos illustrations qui complètent l’expérience en mode sombre. Ces illustrations capturent une grande variété d’industries et de domaines au-delà de la technologie et représentent des professionnels de tous niveaux, donnant vie à notre communauté LinkedIn dynamique et diversifiée.

LinkedIn note également que l’ajout fait partie de sa volonté plus large de rendre sa plate-forme plus inclusive et accessible, qui intègre également des processus de mise à l’échelle du texte améliorés, une commutation optimale de l’orientation des appareils et une refonte de page mise à jour, entre autres mises à niveau.

L’ajout signifie que toutes les principales applications sociales ont maintenant ou testent des options de mode sombre, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Snapchat, Twitter, YouTube, Reddit, TikTok et Pinterest.

Donc, si vous préférez Dark Vador à Luke Skywalker, ou si vous aimez simplement un bon sommeil, vous avez maintenant la possibilité d’utiliser à peu près toutes vos applications sociales préférées.

Le mode sombre de LinkedIn est déployé à tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, sans délai définitif pour un lancement complet.

REMARQUE : LinkedIn exhorte également les gestionnaires de pages d’entreprise à vérifier les logos de leur marque dans le nouveau mode sombre pour s’assurer qu’ils apparaissent comme prévu.