LinkedIn lance le support de la langue hindi, la première langue régionale indienne pour la plate-forme

Avec 1,4 milliard de citoyens et en augmentation, et avec l’adoption de la technologie qui gagne du terrain à travers le pays, l’Inde est un objectif clé pour presque toutes les plateformes sociales, l’Inde étant désormais la principale région, en termes d’utilisateurs totaux, pour Facebook, Instagram, Snapchat et Clubhouse .

Et LinkedIn, aussi, connaît une forte augmentation de l’utilisation indienne.

Comme vous pouvez le voir sur cette carte des utilisateurs mise à jour, l’Inde est désormais le deuxième marché d’utilisateurs de LinkedIn, derrière les États-Unis, et avec la région émergente de plus en plus ciblée, LinkedIn a annoncé aujourd’hui sa première prise en charge de la langue régionale indienne, avec l’hindi désormais pris en charge dans l’application.

Comme expliqué par LinkedIn :

« Vous pourrez désormais créer votre profil LinkedIn en hindi, ce qui permettra aux autres membres et recruteurs parlant hindi de vous trouver plus facilement pour des opportunités pertinentes. Vous pouvez également accéder au flux, aux offres d’emploi, à la messagerie et créer du contenu en hindi.

L’hindi est la langue la plus répandue en Inde, bien qu’il existe plusieurs autres langues et dialectes largement utilisés, que LinkedIn cherche sans aucun doute à mettre en œuvre dans le cadre de son action plus large dans le pays.

LinkedIn dit qu’il travaille maintenant à élargir sa gamme d’opportunités d’emploi disponibles pour les professionnels parlant hindi dans tous les secteurs, « y compris plus d’emplois bancaires et gouvernementaux », ce qui fait partie de ses efforts plus larges pour faire de LinkedIn un facilitateur clé sur le marché, ouvrant plus d’opportunités de revenus publicitaires et d’utilisation.

Ce qui, comme indiqué, est de plus en plus le point sur lequel chaque plate-forme sociale se concentre. Vraiment, Twitter et Pinterest sont les seules applications sociales majeures qui n’ont pas réussi à gagner du terrain auprès des utilisateurs indiens, tandis que TikTok, qui, à un moment donné, était la principale application sociale parmi les jeunes indiens, a été interdite par le gouvernement indien l’année dernière en raison de un différend frontalier avec la Chine.

Au fil du temps, vous pouvez vous attendre à ce que davantage d’applications sociales mettent davantage l’accent sur les utilisateurs indiens, qui verront probablement davantage de tests et de fonctionnalités axés sur la région. Ce qui sera un changement intéressant – les utilisateurs américains sont habitués aux dernières mises à jour et fonctionnalités alignées sur leur utilisation et concentrés sur les tendances locales, mais nous allons probablement voir de plus en plus d’éléments ajoutés qui peuvent avoir une valeur limitée pour les marchés occidentaux , mais pourrait être extrêmement précieux en Asie de l’Est.

Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une mise à jour de commerce électronique ou un nouvel outil de connexion vocale, cela vaut la peine de considérer où cela pourrait être utile, car même si certaines fonctionnalités peuvent ne pas sembler logiques pour vous et votre utilisation, vous n’êtes peut-être pas réellement au centre de de tels outils.

Attendez-vous à ce que LinkedIn lance plus de support en langue indienne au cours de la nouvelle année.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la façon de convertir votre profil LinkedIn en hindi ici.