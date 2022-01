LinkedIn lance un test de salles audio et annonce de nouveaux formats pour les événements en direct

Alors que la pandémie perturbe toujours les événements en direct et oblige les entreprises et les groupes industriels à rechercher d’autres moyens de réseautage et de connexion communautaire, LinkedIn a connu une forte augmentation des événements en direct hébergés sur sa plate-forme, la création d’événements en direct dans l’application augmentant de 150 %. , Année après année.

Ce qui est logique – LinkedIn est, après tout, le réseau social professionnel, et où les chefs d’entreprise cherchent de plus en plus à établir des relations professionnelles. Et maintenant, alors qu’il cherche à maximiser son potentiel sur ce front, LinkedIn ajoute de nouveaux éléments à ses outils d’événements en direct, qui offriront plus de capacité de connexion et d’interaction au sein de l’environnement LinkedIn.

Tout d’abord, LinkedIn a lancé un premier test de sa propre plate-forme d’événements audio de type Clubhouse, qui permettra aux utilisateurs de se brancher sur des discussions en direct dans l’application et de participer en levant la main virtuelle pour participer en tant qu’orateur ou en publiant des likes en réponse à la discussion.

Comme vous pouvez le voir ici, le format ressemble beaucoup à Clubhouse et Twitter Spaces, avec des panneaux séparés pour ceux qui sont sur scène et qui parlent, et ceux qui se connectent ci-dessous.

LinkedIn a développé ses outils audio en direct depuis mars de l’année dernière, au plus fort du cycle de battage médiatique du Clubhouse, et bien qu’il ait fallu un certain temps à la plate-forme pour développer sa propre option, cela pourrait toujours servir un objectif précieux dans l’environnement LinkedIn, offrant plus de capacité de connexion professionnelle dans le cadre de réunions et de discussions alignées sur l’industrie.

LinkedIn note également qu’il a une solide capacité à mettre en évidence les sessions audio les plus pertinentes pour chaque membre :

« Nous avons le contexte professionnel pour recommander les événements les plus pertinents qui peuvent vous aider à apprendre, à réseauter et à réussir, et nous investissons davantage pour vous faire découvrir ces événements. Qu’il s’agisse d’un événement organisé par un créateur ou d’une page que vous suivez, ou d’un sujet qui vous passionne, nous mettrons en évidence les événements qui vous aideront à atteindre vos objectifs de carrière.

La découverte reste le principal défi des outils audio sociaux, et étant donné l’orientation professionnelle de LinkedIn, qui permet de s’assurer que le spam et les discussions hors sujet sont quelque peu limités, il pourrait être bien placé pour mettre en évidence des sessions plus pertinentes pour chaque utilisateur.

LinkedIn utilise également le format de ses salles audio comme une sorte de modèle pour ses autres fonctionnalités de réunion en direct, y compris les événements vidéo :

Et des diffusions en direct pour un seul utilisateur :

Cela augmentera la capacité de la plate-forme à héberger des discussions virtuelles et à réunir les leaders de l’industrie dans de nouveaux formats, ce qui pourrait, encore une fois, être extrêmement précieux dans un contexte LinkedIn, et contribuer à étendre l’utilisation de la plate-forme pour les événements en direct.

Bien sûr, idéalement, nous pourrons tous revenir aux événements IRL le plus tôt possible. Mais avec la variante Omicron de COVID poussant à nouveau le nombre de cas à la hausse, il semble que nous vivrons effectivement avec le virus pendant un certain temps encore.

Et même lorsque des événements en direct pourront avoir lieu, ces nouvelles options de connexion sur LinkedIn seront utiles, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises passeront à des processus de travail hybrides, avec plus de personnes passant plus de temps dans différents endroits, au lieu d’être liées à un espace de bureau physique. À mesure que les employés s’éloignent des grandes villes, cela pourrait également avoir un impact sur la capacité de réunir les chefs d’entreprise pour de tels événements – mais des outils de rencontre virtuelle comme celui-ci pourraient garantir que de telles sessions peuvent toujours avoir lieu, quel que soit l’endroit où chaque participant est basé.

Les développements pourraient servir un objectif précieux – LinkedIn dit que ses nouvelles options d’événements seront testées par « quelques milliers de créateurs qui organiseront des événements sur différents sujets et thèmes »

« Nous étendrons la capacité d’héberger des événements audio à davantage de créateurs dans les mois à venir, et nous commencerons à déployer notre format d’événements vidéo plus tard ce printemps. »

Certainement un sujet sur lequel garder un œil – nous vous tiendrons au courant de tout progrès.