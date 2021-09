LinkedIn lance une mise à jour de l’intégration des formulaires Lead Gen pour Zapier, offrant de nouvelles opportunités d’automatisation

in

LinkedIn a rendu la collecte de données d’audience un peu plus facile avec le lancement d’un nouveau déclencheur d’enregistrement d’événement dans l’intégration des formulaires de génération de leads pour Zapier, vous permettant de connecter vos informations de formulaires de génération de leads collectées avec des outils et des applications tiers.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Zapier est un outil d’automatisation qui vous permet de connecter différentes fonctionnalités d’applications en un seul flux.

Légende facultative

Récupéré de Zapier le 23 septembre 2021

L’application facilite la configuration de flux d’automatisation comme celui-ci, sans avoir besoin de connaissances de programmation spécifiques, avec les modules boulonnés de Zapier vous permettant essentiellement de créer des processus qui peuvent rationaliser vos efforts, sans beaucoup de configuration technique de votre part.

Et l’intégration mise à jour de LinkedIn Lead Gen pourrait offrir des avantages importants, comme l’explique LinkedIn :

« L’automatisation peut rendre considérablement plus facile (et plus rapide !) L’ajout d’inscrits de LinkedIn à un événement ou à une liste dans une autre application, comme votre outil de conférence Web ou un CRM »

Par exemple, en utilisant l’intégration de génération de leads Zapier/LinkedIn, vous pouvez créer un flux d’automatisation qui ajoute automatiquement un participant au webinaire dans Zoom chaque fois que quelqu’un s’inscrit à votre événement, ou vous pouvez ajouter toutes les réponses des formulaires de génération de leads à une feuille Google pour plus de facilité. tri et reciblage.

Les formulaires de génération de leads de LinkedIn vous permettent de saisir des informations clés sur les utilisateurs intéressés, notamment leur nom, leurs coordonnées, le nom de l’entreprise, l’ancienneté, le titre du poste et l’emplacement. Les détails sont automatiquement renseignés dans votre formulaire, selon les données du profil LinkedIn des utilisateurs, ce qui en fait un moyen facile de recueillir des informations sur l’audience, que vous pouvez ensuite ajouter à votre propre base de données d’audience.

Et avec cela, vous pouvez également segmenter et catégoriser vos informations de contact pour une future diffusion, avec l’intégration Zapier facilitant cette étape en automatisant le téléchargement direct de ces informations directement dans une feuille de calcul ou votre CRM.

C’est un bon ajout, et bien que vous ayez besoin d’un compte Zapier actif, cela peut valoir la peine d’investir pour ceux qui organisent des événements et recherchent de meilleurs moyens de suivre et de maintenir leurs données d’audience.

Vous pouvez en savoir plus sur l’intégration des formulaires de génération de leads de LinkedIn pour Zapier ici.