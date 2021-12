LinkedIn lance une nouvelle campagne pour promouvoir le lancement de l’hindi sur la plateforme

La campagne montre comment les conversations quotidiennes dans le monde professionnel peuvent désormais se dérouler en hindi sur LinkedIn

LinkedIn a lancé une nouvelle campagne pour promouvoir le lancement de la langue hindi sur la plateforme. Alors que la plate-forme a introduit la première langue régionale indienne sur la plate-forme, sa nouvelle campagne met en évidence comment les conversations quotidiennes dans le monde professionnel peuvent désormais se dérouler en hindi sur LinkedIn. « L’hindi est parlé par près de 44% de la population indienne aujourd’hui, et avec l’introduction de la langue sur LinkedIn, nous espérons favoriser un sentiment d’appartenance encore plus profond pour les professionnels parlant hindi sur le lieu de travail », Sivaram Parameswaran, responsable du marketing de la marque. , Asie-Pacifique, LinkedIn, a déclaré.

« Avec le lancement de l’hindi, notre objectif est de faire tomber les barrières linguistiques pour les professionnels parlant l’hindi sur LinkedIn, afin que davantage de professionnels et de clients puissent tirer une plus grande valeur de la plate-forme à travers le contenu, les emplois et le réseautage, et s’exprimer dans une langue qu’ils sont à l’aise avec », a ajouté Parameswaran.

La campagne sera diffusée dans les médias numériques, extérieurs, radio, audio et imprimés. Bien que la création de la campagne s’inspire de l’hindi barakhadi, elle sera présentée en extérieur (OOH) à Mumbai et à Delhi, couvrant les principaux lieux de banlieue tels que les centres d’affaires, les médias aéroportuaires, les métros et les artères très fréquentées. De plus, des annonces imprimées pleine page seront également mises en ligne à partir du 17 décembre 2021 dans les journaux de langue hindi.

Vidya Balan et Pankaj Tripathi ont été intégrés en tant que « voix » de LinkedIn en hindi. Les deux spots audio sont diffusés sur les stations de radio de tous les métros et villes de niveau 1 des marchés de langue hindi. En outre, les sports sont également diffusés sur des plateformes de streaming audio, notamment Jio Saavn, Gaana et Spotify.

La campagne a été conceptualisée et exécutée par The Glitch. Selon Lucille Pereira, directrice créative de The Glitch, a déclaré que l’hindi est une étape importante dans le parcours de LinkedIn pour devenir plus accessible et équitable pour les professionnels parlant l’hindi. Pour célébrer ce moment, l’agence a voulu créer une campagne qui établirait une forte association audio et visuelle entre l’alphabet hindi et les scénarios sur le lieu de travail.

« Ergo, nous avons choisi des supports visuels clés pour aider les gens à voir ces mots hindis représentant des scénarios culturels et professionnels, et des canaux audio clés avec des voix off très médiatisées qui les aideraient à entendre ces mots – un collectif qui nous aide à faire passer efficacement le message que LinkedIn est désormais également disponible en hindi », a déclaré Pereira.

Lire aussi : Le Q lance son premier bret campagne avec Ravi Dubey

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.