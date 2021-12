LinkedIn lance une nouvelle campagne pour souligner l’importance de la représentation sur le lieu de travail

LinkedIn a lancé une nouvelle campagne promotionnelle qui vise à souligner l’importance de la diversité sur le lieu de travail et à offrir plus de moyens aux gens de s’exprimer dans leur vie professionnelle.

Comme vous pouvez le voir dans le clip, l’accent est mis sur les pronoms de genre, que LinkedIn a ajoutés en tant que liste de profils facultative en mars.

Depuis lors, LinkedIn dit que plus de 6 millions d’utilisateurs ont ajouté leurs pronoms à l’affichage de leur profil, une étape importante dans l’établissement d’une main-d’œuvre plus ouverte et inclusive.

Selon LinkedIn :

« Près de 50 % des demandeurs d’emploi aux États-Unis déclarent qu’ils sont plus susceptibles d’être eux-mêmes authentiques dans la façon dont ils se présentent sur le lieu de travail par rapport à il y a un an. Et nous avons vu ces conversations se dérouler dans le monde entier dans notre communauté LinkedIn, alors que nos membres reconsidèrent leurs priorités et leurs relations avec le travail et la vie, et réaffirment qu’être professionnel signifie vraiment créer des espaces et une culture inclusifs pour nous honorer comme nous sommes, afin que nous puissions apporter nos expériences et perspectives uniques à la table.

La nouvelle campagne fait partie de la campagne plus large de LinkedIn « Qu’est-ce que cela signifie d’être professionnel » ?

Il s’agit d’une initiative importante qui met en évidence ces changements clés et la manière de garantir que tous les employés se sentent en sécurité pour être eux-mêmes authentiques. Et avec LinkedIn jouant désormais un rôle clé pour connecter les gens aux opportunités et maximiser la représentation professionnelle, il est également important que la plate-forme joue un rôle de premier plan à ce sujet, afin, idéalement, de changer les perceptions du travail, surtout à mesure que nous entrons dans le nouveau paysage post-COVID.

Dans cet esprit, c’est maintenant le moment où nous pouvons mettre en œuvre des changements importants dans l’approche du professionnalisme et des relations de travail, alors que de nouvelles normes sont établies, de diverses manières.

C’est pourquoi il s’agit d’un nouvel élan opportun et précieux du réseau social professionnel.