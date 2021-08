Dans le cadre de ses efforts plus larges pour maximiser les opportunités économiques et éliminer les biais inhérents à ses systèmes, LinkedIn a affiné l’algorithme de recommandation de sa fonctionnalité « People You May Know », afin de s’assurer que les utilisateurs ne sont pas affectés par divers facteurs : tels que l’endroit où ils ont grandi, où ils sont allés à l’école ou où ils travaillent – dans la construction de leurs réseaux professionnels.

Les recommandations « People You May Know » de la plate-forme peuvent jouer un rôle clé dans l’orientation des connexions des utilisateurs et, à ce titre, LinkedIn a cherché à améliorer ses systèmes pour empêcher certains types d’utilisateurs de dominer cet élément.

Comme expliqué par LinkedIn :

« PYMK utilise principalement des données telles que le graphique économique et les interactions de la plate-forme pour extraire des fonctionnalités et utiliser des algorithmes de ML pour formuler des recommandations pertinentes. Cependant, comme tout système d’IA, un défi important pour la précision de ce système est de contrôler les facteurs sociologiques externes, comme la visibilité générale d’un membre hors plate-forme ou la tendance des technologies (comme les réseaux sociaux professionnels ou Internet) à être adoptées progressivement. Cela peut conduire à des situations où les produits alimentés par l’IA peuvent refléter un préjugé existant envers certains groupes de personnes par rapport à d’autres. ”

Par exemple, sur la base de ce processus, plus d’utilisateurs de haut niveau apparaîtront plus souvent dans ces recommandations, car le système de LinkedIn utilise les interactions de plate-forme comme proxy pour les autres personnes avec lesquelles d’autres peuvent vouloir se connecter.

Ce qui peut désavantager ceux qui ont moins de visibilité :

« Il existe un sous-ensemble de membres sur LinkedIn qui reçoivent un grand nombre de demandes de connexion, par exemple un influenceur dans une industrie, un cadre supérieur de haut niveau ou un recruteur d’une grande entreprise. À un niveau élevé, avoir un nombre disproportionné des demandes de connexion peuvent sembler aller simplement à l’encontre de notre objectif déclaré de combler le fossé du réseau. Cependant, cela peut également conduire le réseau du membre à être saturé de mises à jour de flux et de notifications qui peuvent sembler aléatoires ou de la part de membres qui ne sont que tangentiellement pertinents pour leur propre carrière.”

Un autre problème clé avec ceci est que ces personnes peuvent être des connecteurs clés vers des opportunités, et il est donc important de mettre en évidence un éventail plus large de recommandations de connexion à ces utilisateurs pour aider à maximiser le potentiel de mise en réseau.

Pour résoudre ce problème, le système amélioré de LinkedIn cherche désormais à mieux équilibrer les recommandations pour mettre en évidence les personnes qui ne voient pas autant de demandes de connexion, contribuant ainsi à une plus grande exposition grâce à la fonction.

Le résultat est qu’un plus grand nombre de personnes reçoivent désormais plus de demandes de connexion, par opposition à la majorité allant à moins de membres – ce qui offre plus d’opportunités aux utilisateurs de développer leurs réseaux sur la plate-forme.

En pratique, cela n’aura probablement pas d’impact majeur sur votre utilisation de LinkedIn. Selon ses premiers résultats, la mise à jour a entraîné une réduction du nombre de demandes de connexion adressées à des personnes souvent surchargées, tout en entraînant également une légère augmentation du nombre de demandes adressées à des utilisateurs moins populaires.

Mais l’impact plus large pourrait être important. Il suffit d’une connexion importante pour renforcer votre présence et entrer en contact avec les bons utilisateurs, et en augmentant le potentiel d’exposition au sein de l’application, c’est une autre étape vers l’élargissement des opportunités, ce qui pourrait aider davantage de personnes à trouver des relations commerciales plus précieuses et importantes.

Comme indiqué, le projet fait partie de la poussée plus large de LinkedIn pour mieux faciliter l’égalité des chances et donner aux gens plus de moyens de trouver des relations professionnelles, sans aucun inconvénient potentiel en raison de leur origine. Cet effort est dirigé par l’ancien PDG de LinkedIn, Jeff Weiner, qui a quitté son poste de PDG l’année dernière pour se concentrer plutôt sur « la création d’opportunités économiques pour chaque membre de la main-d’œuvre mondiale ».

Ce qui est un objectif noble et important, et compte tenu du rôle que joue désormais LinkedIn dans la facilitation des relations professionnelles, il pourrait bien être le mieux placé pour influencer des changements significatifs dans ce domaine, en utilisant ses données et ses outils de correspondance pour mieux trancher barrières à l’entrée.

C’est un petit élément dans cette poussée plus large, mais chaque étape est une autre avancée.