LinkedIn met au rebut la version chinoise de la plate-forme, cite la pression du gouvernement

LinkedIn a annoncé jeudi qu’il allait fermer la version chinoise de sa plateforme, invoquant la difficulté de se conformer aux réglementations gouvernementales.

« Nous n’avons pas trouvé le même niveau de succès dans les aspects plus sociaux du partage et de l’information », a écrit Mohak Shroff, vice-président senior de l’ingénierie de LinkedIn, dans un article de blog. « Nous sommes également confrontés à un environnement d’exploitation nettement plus difficile et à des exigences de conformité plus strictes en Chine. »

L’entreprise fermera sa plate-forme chinoise plus tard cette année, mais continuera à opérer dans le pays via une nouvelle plate-forme appelée « InJobs » qui ressemble beaucoup plus à un site d’emploi qu’à un service de médias sociaux.

LinkedIn, qui appartient à Microsoft, exploite une version chinoise de sa plate-forme depuis 2014, en respectant les règles strictes de la Chine sur la parole et l’expression. La société a suscité la controverse le mois dernier pour avoir censuré les profils de plusieurs journalistes en septembre à propos des références au génocide en cours des musulmans ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang, ainsi que des mentions du Tibet.

LinkedIn a également censuré le profil d’un journaliste suédois en juin pour avoir fait référence de manière indirecte au massacre de la place Tiananmen. Le moteur de recherche de Microsoft, Bing, a également bloqué les images des manifestations de la place Tiananmen en juin.

LinkedIn s’était déjà conformé aux restrictions de la Chine, mais a déclaré qu’elles étaient devenues trop onéreuses ces dernières années. La société a été réprimandée par le régulateur chinois d’Internet en mars pour ne pas avoir fait assez pour censurer les utilisateurs.

« Nous avons reconnu que l’exploitation d’une version localisée de LinkedIn en Chine signifierait le respect des exigences du gouvernement chinois sur les plateformes Internet », a écrit Shroff. « Bien que nous soutenions fermement la liberté d’expression, nous avons adopté cette approche afin de créer de la valeur pour nos membres en Chine et dans le monde. »

La plate-forme technologique a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs sur ses relations avec la Chine, le représentant républicain Jim Banks interrogeant le directeur général de LinkedIn, Ryan Roslansky, sur les pratiques de censure de la plate-forme.

