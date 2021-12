LinkedIn partage de nouvelles informations sur la façon d’atteindre les utilisateurs de la génération Z sur sa plate-forme [Infographic]

Vous cherchez à augmenter votre attrait professionnel auprès du public de la génération Z ?

Si vous ne l’êtes pas maintenant, vous le serez bientôt, avec la génération Z en passe de devenir le groupe démographique le plus important et le plus influent. Et avec cela, vous devrez peut-être réajuster votre approche de publication sur les réseaux sociaux et de marketing, car bien que les principes de base du marketing et de la sensibilisation s’appliquent généralement toujours, il existe des facteurs plus spécifiques et nuancés que vous devez prendre en compte pour maximiser la résonance de vos messages auprès des plus jeunes. publics.

Pour vous aider, LinkedIn a publié cette nouvelle infographie qui examine ce que recherchent les consommateurs de la génération Z, tout en fournissant également une gamme d’exemples de marques qui ont pu maximiser leur attrait pour la génération Z.

Il y a quelques notes précieuses ici – consultez l’infographie complète ci-dessous.