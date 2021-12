LinkedIn partage de nouvelles informations sur l’audience de la génération Z sur la plate-forme [Infographic]

Comme vous l’avez sans doute lu à plusieurs reprises, la génération Z devient de plus en plus un marché critique pour toutes les entreprises et sera bientôt la plus grande génération de consommateurs dans le monde.

Ce qui, bien sûr, a du sens. C’est essentiellement la façon dont le temps fonctionne – à mesure que les jeunes grandissent, deviennent des adultes et des employés, et deviennent donc un objectif plus important pour les entreprises à tous égards.

Ce n’est pas vraiment une révélation, mais il convient de noter les intérêts et les comportements de consommation de la génération Z, et les facteurs qui peuvent influencer leurs actions, en ce qui concerne la sensibilisation marketing.

C’est ce que propose ce nouvel aperçu de LinkedIn. LinkedIn a analysé les données des 78 millions de membres de la génération Z sur sa plate-forme pour voir comment ils s’engagent, comment ils dépensent, pourquoi ils achètent auprès de différentes entreprises, et plus encore.

Vous pouvez consulter le rapport complet de LinkedIn ici, ou jeter un œil à l’aperçu infographique ci-dessous.