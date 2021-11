LinkedIn partage de nouvelles informations sur les principales tendances et caractéristiques de la génération Z [Infographic]

LinkedIn a publié un nouvel aperçu de la génération Z et des traits et tendances clés qui définissent cette cohorte de plus en plus influente.

En intégrant les personnes nées entre 1997 et 2012, la génération Z deviendra bientôt le plus grand groupe de consommateurs, représentant plus de 140 milliards de dollars de dépenses directes rien qu’aux États-Unis. La génération Z est également la première génération mondiale à être connectée numériquement depuis sa naissance – ce qui, comme le note LinkedIn :

« Cela aide à expliquer leur affinité pour les médias sociaux, y compris Linkedin. Les membres de la génération Z rejoignent LinkedIn juste après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires, et aujourd’hui, plus de 78 millions de professionnels de la génération Z dans le monde sont membres de LinkedIn. La plupart (71 %) des membres de la génération Z passent plus d’une heure par jour sur les réseaux sociaux ; 63% visitent LinkedIn plus d’une fois par semaine.

Compte tenu de l’étendue et de l’influence de cette génération, et de leur connectivité numérique globale, il est crucial pour toutes les marques de comprendre leurs principales habitudes et préférences, afin de maximiser la connexion et les ventes par le biais de celles-ci.

Il y a un tas d’informations dans l’infographie ci-dessous, tandis que vous pouvez lire le récapitulatif complet de la génération Z de LinkedIn ici.