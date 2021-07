LinkedIn partage de nouvelles informations sur l’importance croissante de la marque employeur [Infographic]

À la suite de la pandémie, les régions constatent désormais un changement important dans les attitudes des employés, les fermetures mondiales provoquant une réévaluation des priorités des gens et de la façon dont ils passent leur temps.

Cela a été le plus évident dans le secteur de la vente au détail, où près de 650 000 travailleurs ont quitté leur emploi en avril, le changement le plus important en plus de 20 ans. Certains magasins ont été contraints de fermer en raison du manque de personnel, tandis que d’autres, comme McDonald’s, réévaluent maintenant leurs structures d’incitation et leurs taux de rémunération, afin d’attirer davantage de travailleurs et de s’aligner sur cette vague.

Plusieurs facteurs entrent en jeu ici, mais un élément clé est la marque employeur et la satisfaction interne, qui peuvent jouer un rôle clé dans la fidélisation du personnel. C’est l’objet de cette nouvelle infographie de LinkedIn, qui examine le prochain grand changement de personnel et comment les entreprises peuvent améliorer leur positionnement pour maximiser la connexion avec leurs employés.

Et avec 41% des personnes qui envisagent de quitter leur employeur actuel cette année, cela vaut la peine d’en prendre note.

Vous pouvez lire le rapport complet de LinkedIn ici, ou consulter l’infographie ci-dessous.