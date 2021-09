LinkedIn partage une nouvelle recherche sur les approches de leadership éclairé efficaces et inefficaces

Vous cherchez à définir une direction plus claire pour vos efforts de contenu et à mieux vous établir, vous ou votre entreprise, en tant que leader d’opinion dans votre créneau ?

Cela aidera certainement – cette semaine, LinkedIn a publié son étude d’impact sur le leadership éclairé B2B 2021, créée en collaboration avec Edelman, qui met en évidence les principaux défis et problèmes du paysage moderne du contenu, et les éléments sur lesquels vous devez vous concentrer dans vos efforts.

L’étude intègre les réponses de 3 593 chefs d’entreprise mondiaux, issus d’un large éventail de secteurs et de tailles d’entreprises, fournissant des informations clés sur les changements du marché B2B et sur la façon dont les décideurs voient le paysage actuel.

Ce qui pourrait être excellent pour votre planification – tout d’abord, les répondants ont indiqué que la pandémie a déclenché un flot de contenu de leadership éclairé, mais une grande partie est… eh bien, pas génial.

Alors que 54 % des décideurs déclarent passer plus d’une heure par semaine à lire et à évaluer le leadership éclairé, une grande partie de ce qu’ils voient ne les séduit pas, 71 % notant que moins de la moitié du leadership éclairé qu’ils consommer leur donne des informations précieuses.

Ce qui signifie qu’il ne s’agit pas du tout d’un leadership éclairé. Afin de montrer la voie, vous devez partager vos propres pensées uniques et proposer une nouvelle façon d’aborder les problèmes ou les défis communs, ce qui peut ensuite faire de vous une voix incontournable dans votre créneau.

En d’autres termes, de nombreux leaders d’opinion en herbe « font les choses », mais ils ne parviennent pas à se différencier ou à différencier leurs idées, choisissant plutôt de copier des éléments clés et de régurgiter des lignes et des mantras communs.

Ce qui représente une opportunité non négligeable. Comme cela a toujours été le cas dans la sphère du leadership éclairé, alors que n’importe qui peut écrire des articles de blog et les distribuer à travers le monde, très peu de personnes peuvent réellement communiquer efficacement et fournir une perspective précieuse sur les changements clés qui se produisent dans leur industrie. Être capable d’écrire est un élément, mais prendre le temps d’avoir une vision plus large et de considérer ce que vous pensez personnellement que chaque tendance signifie, puis avoir le courage de le communiquer, c’est ce qui définit vraiment un véritable « leader » d’opinion dans cet égard.

Et cela peut avoir des avantages réels et directs.

En plus de cela, un leadership éclairé efficace peut également stimuler vos efforts de stratégie de marque, 63 % des acheteurs déclarant que le leadership éclairé « est important pour fournir la preuve qu’une organisation comprend réellement ou peut résoudre vos défis commerciaux spécifiques ».

Les avantages sont clairs, mais le défi réside clairement dans une communication efficace. Vous ne pouvez pas simplement affecter un membre junior du personnel pour rédiger quelques messages sur les réseaux sociaux, et vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce que vos cadres supérieurs soient des maîtres de la communication écrite. Chaque élément prend du temps et de l’expérience, et vous devez investir dans cet effort, avec un processus et une approche structurés et définis, qui vous aideront à construire votre marque à chaque publication et mise à jour.

Et encore une fois, alors que n’importe qui peut écrire, une bonne communication est une compétence acquise, et si vous n’avez pas cette capacité, vous échouerez.

Idem pour la recherche et l’expertise :

En substance, le guide souligne l’importance d’adopter une approche plus dédiée et ciblée de votre effort de marketing de contenu, et pas seulement de publier les dernières nouvelles sur votre site Web et d’espérer générer une réponse. Vous devez tenir compte du but de chaque publication, de chaque article que vous créez. Quelle valeur votre public en tirera-t-il ? Quelle perspective unique fournissez-vous qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs ?

Remplir votre calendrier de contenu pour garder vos profils de médias sociaux actifs n’est pas une stratégie – vous devez considérer comment chaque mise à jour que vous partagez se rapporte aux objectifs de votre marque et souligne davantage votre marque en tant que leader clé dans votre créneau.

Cela demande du temps et des efforts, ainsi qu’un investissement dédié pour la plupart des organisations. Mais comme le montrent ces réponses, ce processus peut porter ses fruits, d’autant plus que davantage de contenu de mauvaise qualité se répand sur le Web.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’étude d’impact sur le leadership éclairé B2B Edelman/LinkedIn 2021 ici.