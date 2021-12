LinkedIn pour l’industrie cinématographique indienne ! Les acteurs Rakul Preet Singh et Aman Preet Singh lancent l’application StarringYou pour les demandeurs d’emploi

Pendant un certain temps, l’application sera entièrement gratuite pour les utilisateurs, a déclaré le duo fondateur.

Avec You de Rakul Preet Singh et Aman Preet Singh : Le duo d’acteurs sœur et frère Rakul Preet Singh et Aman Preet Singh a lancé une nouvelle application pour aider les gens à obtenir des opportunités d’emploi et un accès facile à Bollywood. La plate-forme s’appelle StarringYou et vise à combler le fossé auquel de nombreuses personnes derrière et devant la caméra sont confrontées lorsqu’il s’agit de trouver des emplois dans l’industrie cinématographique indienne. L’application vise également à fournir une plate-forme qui supprime les limites et restrictions physiques, permettant aux aspirants d’auditionner de n’importe où pour toute opportunité qui est enrôlée sur l’application.

Pour en savoir plus, Financial Express Online s’est entretenu avec les fondateurs Rakul Preet Singh et Aman Preet Singh.

L’application aidera les talents du monde entier à trouver des opportunités dans l’industrie cinématographique indienne.

«L’idée a commencé pendant le verrouillage alors que de nombreuses autres industries se portaient bien, mais il n’y avait pas de travail dans l’industrie cinématographique indienne, les gens avaient peur de se rencontrer pendant le verrouillage et ils n’étaient pas en mesure d’organiser des auditions ou de sélectionner des talents pour des travaux futurs. . C’est à ce moment-là que nous avons décidé de créer une application pour disposer d’une base de données de talents du monde entier de personnes souhaitant travailler dans l’industrie cinématographique indienne », a déclaré le PDG et fondateur Aman Preet Singh.

Pendant un certain temps, l’application sera entièrement gratuite pour les utilisateurs, a déclaré le duo fondateur à FE Online. « Il y aura des mises à niveau dans l’application à l’avenir, et nous sommes impatients de fournir les meilleures fonctionnalités à la fois aux talents et aux chasseurs de talents », a déclaré Rakul Preet Singh.

StarringYou : solution moderne pour l’embauche de talents dans l’industrie cinématographique indienne

Le recrutement de talents dans l’industrie cinématographique indienne a jusqu’à présent utilisé les mêmes moyens traditionnels qu’il y a des décennies. « Au cours des dernières années, il y a eu des changements dans toutes les industries, mais l’industrie cinématographique indienne fonctionne de la même manière traditionnelle. Je pense qu’il y avait un besoin pour que tout le monde dans le monde puisse avoir une chance égale de travailler dans les industries cinématographiques indiennes, et pour cela nous nous sommes liés avec les meilleures maisons de production, la meilleure agence de casting ainsi qu’avec des réalisateurs et chanteurs individuels comme Marchand de Salim. L’idée générale est que ces personnes n’ont pas assez de temps pour rencontrer le talent en personne, mais pendant leur temps libre, elles peuvent se connecter à l’application et découvrir des talents ou elles peuvent publier un emploi où elles peuvent voir les candidats. Cela crée une opportunité dans le pays », a expliqué Aman Preet.

L’application obtient une bonne traction et une bonne réponse de tout le pays, sans qu’aucune ville particulière ne dépasse, a déclaré Rakul Preet. Cela indique que l’application pourrait empêcher les talents de déplacer leurs bases à Mumbai juste pour pouvoir y rechercher des opportunités d’emploi à Bollywood. Si la popularité de l’application augmente, cela pourrait aider à réduire l’afflux de migrants à Mumbai, apportant ainsi un certain soulagement à la ville. Bien que l’application cherche à répondre aux besoins des industries cinématographiques indiennes en général, la plupart des habitants de la ceinture nord de l’Inde qui souhaitent entrer dans l’industrie cinématographique s’adressent à Bollywood pour des opportunités plus que toute autre industrie cinématographique régionale du pays.

Briser les barrières régionales ?

« Cette plate-forme est destinée à tout le monde – Bollywood ainsi que d’autres industries régionales. Nous ne sommes pas limités à Bollywood. N’importe quelle industrie cinématographique, qu’elle soit pendjabi, gujarati, bengali ou bhojpuri, tout le monde peut utiliser cette plate-forme », a déclaré Rakul Preet.

L’application vise à fournir des emplois non seulement aux personnes qui souhaitent jouer ou chanter dans l’industrie, mais également aux personnes qui peuvent prêter main-forte au travail qui se déroule derrière les caméras.

Risques et contrôles

Cependant, comme nous l’avons souvent vu, puisque l’industrie cinématographique est un domaine lucratif, à plusieurs reprises, il existe de fausses auditions et des offres d’emploi qui visent à duper les candidats. Ce défi est également susceptible de se transférer sur n’importe quelle plateforme de recrutement en ligne. « Oui, il y a le défi des faux emplois, mais nous avons une équipe de backend pour effectuer des vérifications des antécédents des chasseurs de talents. Tout travail publié sur la plateforme peut être désactivé par notre équipe si nous pensons que le travail n’est pas correct ou s’il a été signalé par le talent. Lorsque les utilisateurs – ceux qui recherchent un emploi – signalent un emploi, notre équipe reçoit une alerte et peut supprimer un emploi immédiatement. Mais, nous avons nos propres chasseurs de talents internes pour le travail. Toute autre offre publiée par un autre chasseur de talents sera d’abord vérifiée, puis elle ira sur la plate-forme », a expliqué Aman Preet.

Jusqu’à présent, le duo a investi environ Rs 50 lakh dans l’application, et ils s’attendent à une plus grande consommation de capital car, pour le moment, il s’agit d’une plate-forme gratuite. « Alors oui, à l’avenir, nous chercherons à collecter des fonds », a déclaré Rakul Preet.

