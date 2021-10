L’inclusion est devenue un objectif de plus en plus important au cours des dernières années, ce qui a changé la façon dont les marques communiquent et dont les messages marketing doivent être formulés, souvent par de simples changements de langage.

C’est une considération importante – selon un récent rapport de Facebook, seulement 41 % des consommateurs se sentent représentés dans les publicités qu’ils voient, tandis que les jeunes générations, en particulier, cherchent de plus en plus à s’aligner sur les entreprises qui montrent une conscience des problèmes sociaux, et une volonté de s’aligner sur les changements culturels.

En tant que tel, ce nouveau guide de LinkedIn pourrait être un compagnon précieux, avec son guide de poche «Langue inclusive» de 7 pages offrant quelques points importants à considérer dans la formulation de votre message de marque.

Le guide décrit les éléments clés d’une approche linguistique inclusive et l’importance d’être prévenant dans votre message.

Selon LinkedIn :

«Nous définissons le langage inclusif comme celui qui n’exclut ni ne stéréotype les personnes en fonction de la race, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’identité de genre, des capacités, du statut socio-économique ou de toute autre caractéristique. En d’autres termes, il s’agit de rendre votre marque accueillante et accessible à tous.

Le guide soulève quelques points de considération intéressants, dont beaucoup n’ont probablement jamais été pris en compte.

Ce sont des formes plus subtiles de termes sexués ou culturellement biaisés, qui semblent souvent relativement inoffensifs. Mais en nous éloignant consciemment de cela, nous réduisons également toute stigmatisation associée à notre langue et les associations inhérentes qui l’accompagnent.

Le guide fournit également des conseils spécifiques à prendre en compte dans votre approche :

Ainsi que quelques exemples courants à garder à l’esprit.

Certains d’entre eux, bien sûr, semblent plus évidents et plus préoccupants que d’autres, mais le véritable objectif ici réside dans la sensibilisation et l’incitation d’un plus grand nombre de personnes à considérer la langue qu’elles utilisent et les impacts élargis de celle-ci dans le renforcement de normes obsolètes, que nous devrions chercher à dépasser.

Au moins, cela vaut la peine de jeter un coup d’œil au guide et de prendre conscience des nombreux exemples et considérations en jeu. Cela, en soi, sera probablement suffisant pour réduire votre dépendance à l’égard de ces termes, ce qui peut grandement contribuer à réduire les impacts d’une telle utilisation.

Vous pouvez télécharger le guide de poche sur le langage inclusif de LinkedIn ici, tandis que LinkedIn propose également un nouveau cours LinkedIn Learning sur le langage inclusif.