LinkedIn publie un nouveau guide sur les stratégies efficaces de création de marque

LinkedIn a publié un nouveau guide pour aider les entreprises à maximiser leurs objectifs de marque à long terme, en alignement avec les objectifs de vente à court terme, afin d’améliorer leurs performances marketing globales alors que nous nous tournons vers la prochaine étape.

La pandémie a évidemment eu un impact sur toutes les approches marketing, et comme le note LinkedIn, il est important pour les marques de garder à l’esprit leurs perspectives à long terme, tout en gérant les pressions immédiates.

« Les messages d’activation des ventes à court terme sont peu susceptibles d’être un succès en ce moment, c’est pourquoi votre marque est plus importante que jamais. Binet et Field sont deux des principaux penseurs du marketing B2B sur l’efficacité de la marque, et ils sont assez clairs sur ce qui fonctionne. La création d’une marque – un message plus large qui fonctionne au niveau émotionnel – est beaucoup plus efficace pour stimuler la croissance à long terme. Et c’est exactement ce que le marketing de contenu peut vous aider à atteindre. Tout aussi important, ces émotions sont absolument cruciales pour réaliser le genre de renommée qui vous met au premier plan de l’esprit de votre public.”

En gardant cet objectif à l’esprit, le nouveau guide de 13 pages fournit une série de notes sur les éléments clés à prendre en compte dans votre stratégie de marque et sur la manière dont LinkedIn peut vous aider à renforcer votre présence et votre connexion.

LinkedIn souligne d’abord l’importance de la construction et de l’activation à plus long terme, de nombreux spécialistes du marketing modifiant encore les choses trop tôt – ce qui est particulièrement pertinent en ce moment.

Le guide fournit ensuite des informations plus directes sur la manière dont vous pouvez élaborer une stratégie de marque plus efficace et à plus long terme, en décrivant les étapes et les étapes spécifiques du processus.

L’accent est mis ici sur le marketing B2B, mais la plupart des notes sont largement universelles et s’appliqueront à toutes les campagnes et stratégies de marque.

Le guide décrit également des étapes plus spécifiques que vous pouvez prendre pour maximiser vos efforts de stratégie de marque numérique.

Beaucoup de ces étapes peuvent sembler évidentes, mais en les décomposant et en fournissant plus d’informations sur l’objectif de chacune, cela peut aider à fournir une image plus claire de la façon dont ces éléments se rapportent spécifiquement à votre approche, et comment vous pouvez les intégrer dans votre effort de commercialisation plus large.

Il y a quelques notes intéressantes, et elles vous aideront à réfléchir à vos stratégies de plate-forme et à considérer votre planification actuelle autour de ces éléments.

Vous pouvez télécharger le guide de poche « La marque à la demande » de LinkedIn ici.