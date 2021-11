LinkedIn s’associe à The Glitch pour déployer la deuxième phase de la campagne #FindTheBalance

La campagne de marque #FindTheBalance rappelle à nos membres de faire une pause, de renouer avec leur famille, leurs amis et leurs collègues et de trouver une nouvelle idée d’équilibre

Le réseau professionnel en ligne LinkedIn s’est associé à l’agence de création numérique The Glitch pour lancer la phase II de la campagne #FindTheBalance qui provoque des conversations honnêtes sur les réalités du travail à domicile et la lutte pour trouver un équilibre travail-vie au milieu de la pandémie. Les nouveaux films publicitaires mettent en lumière l’importance du bien-être dans la culture de l’agitation à distance d’aujourd’hui en encourageant les professionnels à faire une pause et à trouver le bon équilibre entre travail et vie dans le nouveau monde du travail.

Les professionnels en Inde sont actuellement aux prises avec l’épuisement professionnel, et l’étude sur la perception de l’avenir du travail révèle également que les professionnels d’aujourd’hui valorisent l’équilibre travail-vie personnelle (52 %) encore plus que la sécurité de l’emploi (50 %), Sivaram Parameswaran, responsable du marketing de la marque, Asie-Pacifique, LinkedIn, a déclaré. « La campagne de la marque #FindTheBalance rappelle à nos membres de faire une pause, de renouer avec leur famille, leurs amis et leurs collègues et de trouver une nouvelle idée d’équilibre. Alors que le monde du travail continue d’évoluer, nous nous engageons à favoriser un sentiment de communauté pour nos membres afin de se connecter, de susciter des conversations, de partager des idées et de s’encourager mutuellement à établir des horaires flexibles et un mode de vie bien équilibré », a-t-il ajouté.

Dans la phase II de la campagne, les trois films approfondissent la vie des personnages introduits dans le premier film #FindTheBalance et présentent trois films de 35 secondes qui décrivent la vie des professionnels Vedika, Andrew et Gaurav, qui luttent pour relever les défis du travail à domicile. En examinant de plus près les détails de leurs parcours individuels, la campagne vise à inspirer les professionnels à trouver une nouvelle perspective, une nouvelle idée de l’équilibre, les incitant à regarder au-delà de leur vie professionnelle, à embrasser leur identité personnelle et à renouer avec leurs proches. , collègues et amis. Conceptualisés et exécutés par The Glitch, ces films sont également soutenus par une campagne sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, Facebook et Twitter qui encourage les professionnels à réécrire les citations de motivation pour les rendre plus pertinentes pour le monde du travail post-pandémique dans lequel les professionnels se trouvent aujourd’hui. .

« Ce que j’aime dans cette campagne, c’est le miroir qu’elle dresse sur nos vies. Au cours des 1,5 dernières années, le travail à domicile nous a donné tellement de nouvelles perspectives. Cela nous a appris à créer des liens profonds avec notre famille, nous donnant l’avantage de prendre tous les repas avec eux, par opposition à un petit-déjeuner « précipité » et un dîner « fatigué ». Il nous a montré comment prendre du temps pour la famille ou prendre du temps pour soi, qu’il s’agisse de faire des choses que nous aimons ou simplement d’un café tranquille et d’une séance de coucher de soleil. Quoi que cela signifie pour vous, quelle que soit la manière dont vous le faites, cette campagne est un beau rappel à #FindTheBalance », a déclaré Lucille Pereira, directrice créative de Glitch.

