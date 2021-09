LinkedIn souligne la force de sa portée et ses options de ciblage publicitaire [Infographic]

in

LinkedIn a partagé un nouvel aperçu des avantages de sa plate-forme pour atteindre les acheteurs actifs et de la façon dont les marques peuvent utiliser ses options publicitaires évolutives pour se connecter avec les bonnes personnes dans l’application.

Dans une nouvelle infographie, l’équipe LinkedIn a partagé des détails sur son audience croissante, sa confiance croissante en tant que plate-forme professionnelle et les avantages de se connecter avec les membres lorsqu’ils cherchent à trouver des moyens d’être plus productifs et performants.

Et il y a clairement des avantages, pour les bonnes marques, à faire de la publicité sur LinkedIn. Le graphique ci-dessous comprend également un aperçu complet de ses options de ciblage et de sa variété d’outils de sensibilisation, pour vous aider à maximiser vos efforts.

Cela vaut vraiment la peine d’être pris en compte – vous pouvez lire l’aperçu complet de la « marque et de la demande » de LinkedIn ici.