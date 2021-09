LinkedIn travaille sur des événements payants pour offrir de nouvelles opportunités de monétisation

in

Dans le cadre de ses efforts plus larges pour l’hébergement d’événements virtuels, qui sont devenus une priorité au cours des 18 derniers mois, LinkedIn commencera bientôt à tester des événements payants, ce qui pourrait offrir de nouvelles opportunités d’engagement et de monétisation sur le réseau social professionnel.

Le nouvel élément a été signalé pour la première fois par TechCrunch, qui avait reçu une astuce sur le nouveau code dans le back-end de l’application LinkedIn qui indiquait un élément d’événements payants inactif. LinkedIn a depuis confirmé le test, expliquant à TechCrunch que :

« Dans un monde du travail en évolution et une transition vers une main-d’œuvre presque entièrement distante, LinkedIn Events a connu une forte croissance, avec 21 millions de personnes participant à un événement sur LinkedIn en 2020. Nous continuons à apprendre des commentaires des membres et des clients et testons de nouvelles moyens d’améliorer l’expérience. Dans ce cadre, nous explorons les options de paiement dans le produit Events en fonction des commentaires des organisateurs d’événements.

Cela pourrait être une grande aubaine pour les organisateurs d’événements de l’industrie, dont beaucoup ont perdu d’énormes sommes en raison des restrictions COVID forçant l’annulation de leur programmation régulière.

Selon les recherches, le secteur des salons commerciaux aux États-Unis valait quelque 15,58 milliards de dollars en 2019, avant de chuter à 5,6 milliards de dollars au cours de la période 2020 touchée par le COVID. L’industrie se redresse maintenant progressivement, la poussée des vaccins permettant la reprise lente des événements physiques. Pourtant, même ainsi, beaucoup envisagent toujours leurs options, le passage forcé à des événements virtuels mettant en évidence de nouvelles possibilités moins chères pour des fonctions et des affichages de vitrine similaires.

Ce ne sera pas pour tout le monde, et il y a aussi un avantage évident pour les aspects de réseautage physique de tels événements. Mais comme le note LinkedIn, 21 millions de personnes ont assisté à des événements virtuels hébergés sur sa plateforme en 2020.

Si les gens en tirent une bonne expérience et qu’il existe un moyen pour les marques et les organisateurs de gagner de l’argent, il semble que cela pourrait être une option populaire.

L’ajout s’ajouterait également à la poussée croissante de monétisation des créateurs de LinkedIn.

Comme toutes les plateformes, les créateurs numériques devenant désormais une industrie à part entière, LinkedIn explore de nouvelles façons d’attirer les meilleurs talents et de stimuler l’utilisation et l’engagement en hébergeant leur travail. La plate-forme a ajouté le “Mode créateur” en mars pour aider les créateurs à mieux présenter leur travail, tandis qu’elle a également récemment lancé son nouveau programme Creator Accelerator de 25 millions de dollars “pour aider les créateurs à développer leur audience et à amplifier leur voix”.

La possibilité d’héberger des événements payants pourrait en être une autre partie, les créateurs pouvant ensuite partager des fonctions virtuelles payantes avec leur public LinkedIn, offrant une autre voie à la monétisation de leur travail.

Étant donné que Facebook et Twitter testent également des événements payants, sous différentes formes, il est logique que LinkedIn essaie également la même chose, avec l’orientation professionnelle de la plate-forme, encore une fois, se penchant sur ce public de salon professionnel, qui est prêt à dépenser pour des professionnels développement.

LinkedIn n’a pas encore fourni d’informations sur un test en direct de l’option, mais nous vous tiendrons au courant de tout progrès.