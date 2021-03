LinkedIn travaille sur la fonctionnalité de réseautage audio pour rivaliser avec Clubhouse

LinkedIn aura une nouvelle fonctionnalité audio pour les utilisateurs

Après Twitter, le site de réseautage professionnel LinkedIn propose sa fonction de chat audio de type Clubhouse (via TechCrunch) qui permettra aux créateurs de mieux se connecter avec leur communauté. Mais contrairement à ses rivaux, la fonctionnalité de mise en réseau audio de LinkedIn ne doit être liée qu’à l’identité professionnelle de l’utilisateur. LinkedIn attire également la communauté des créateurs de contenu avec sa nouvelle plate-forme où ils peuvent accéder à des outils tels que la newsletter, la vidéo LinkedIn et les histoires.

Linked a également lancé un nouveau mode «créateur» pour ses titulaires de compte où l’on peut définir leur profil comme celui qui peut être suivi pour le contenu comme les vidéos et les histoires LinkedIn Live. Cette nouvelle fonctionnalité mettra LinkedIn au même niveau que ses rivaux Clubhouse comme Twitter, Facebook, Telegram ou Discord. Toutes ces plates-formes ont leur propre fonctionnalité de mise en réseau audio qui est à divers stades de développement.

Twitter avec ses espaces est déjà en phase de test bêta de la fonctionnalité et bientôt son ensemble complet d’outils sera là. Twitter a même récemment étendu sa plate-forme d’abonnement avec une fonction «Super Follow» pour créer un espace plus grand pour les créateurs. Le site de microblogging a également lancé des newsletters via une acquisition. Facebook prévoit également une multitude de fonctionnalités axées sur les créateurs.

LinkedIn apporte la nouvelle fonctionnalité car ses membres veulent plus de moyens de socialiser. Le site a connu une croissance de 50% de l’engagement via des partages de vidéos, des histoires et des publications, a déclaré une porte-parole Suzi Owens confirmant la nouvelle. Dans la fonctionnalité audio de LinkedIn comme Clubhouse, il y aura une scène présentant les orateurs et les auditeurs de la salle. Des outils pour rejoindre et quitter la conversation seront fournis, a déclaré le rétro-ingénieur Alessandro Lauzzi qui a découvert la fonctionnalité pour la première fois.

LinkedIn affirme que sa fonctionnalité audio sera une extension naturelle d’autres domaines, comme les groupes et les événements qui ont continué à se développer, et en particulier pendant la pandémie. En 2020, les sessions LinkedIn ont augmenté de 30%. Quelque 21 millions de personnes ont assisté à l’événement sur LinkedIn l’année dernière.

