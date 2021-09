LINKL/USD est haussier dans les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

Chainlink se négocie actuellement à 23,1 $. La plupart des techniques sont en faveur des taureaux. LINK/USD se négocie dans une fourchette étroite sur le graphique d’analyse des prix quotidien de Chainlink.

Analyse des prix des maillons de chaîne : aperçu général des prix

Le graphique journalier montre que LINK/USD s’est négocié dans une fourchette étroite de 24,92 $ à 25,92 $ après sa tentative infructueuse de sortir de la fourchette il y a deux jours à environ 30 $. Les graphiques sur quatre heures sont pris en considération principalement parce qu’ils sont plus sensibles aux fluctuations des prix.

Techniquement, LINK/USD n’a pas été en mesure d’afficher de bougies baissières ou haussières importantes au cours des dernières 24 heures. Cependant, les deux bandes de Bollinger ont une tendance à la hausse, ce qui indique une légère tendance à la hausse qui pourrait se poursuivre tout au long de la journée, où les taureaux devraient dépasser le plus haut ouvert de 26 $.

Mouvement des prix des maillons de chaîne au cours des dernières 24 heures : maillon de chaîne bloqué à 25 $

Une cassure haussière aura probablement lieu tandis que les taureaux devraient sortir du sommet intrajournalier de 25 $. Cependant, il est plus probable que les ours s’accrochent à leur terrain et baissent LINK/USD pour retester en dessous du plus bas intrajournalier de 24 $.

Le graphique journalier montre que LINK/USD s’est consolidé au cours des trois derniers jours. L’EMA à 20 jours a une tendance au-dessus de la SMA à 50 jours, ce qui indique une légère tendance baissière à long terme. Cependant, les deux moyennes mobiles sont plates et le RSI est passé au niveau 40, ce qui indique que ni les taureaux ni les ours ne contrôlent le marché.

Graphique LINK/USD sur 4 heures : LINK commence à se redresser

Le graphique en 4 heures montre que LINK/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne de 24,92 $ à 25,92 $ après avoir échoué à sortir de la fourchette il y a deux jours à environ 30 $. Cependant, hier était plus haussier qu’aujourd’hui alors que le prix est passé de 24 $ à un plus haut ouvert de 26 $ avant de retomber au plus bas ouvert actuel de 25,8 $. La tendance haussière devrait se poursuivre car les deux bandes de Bollinger ont évolué à la hausse, montrant une légère augmentation de la volatilité.

Analyse du prix des maillons de chaîne : Conclusion

Compte tenu de la nature très volatile des crypto-monnaies, on s’attend à ce que les traders à court terme veuillent toujours acheter des altcoins sous-évalués et vendre des surévalués. Comme indiqué dans plusieurs articles publiés sur ce site Web, l’analyse des prix Chainlink est l’un des facteurs les plus importants qui stimulent ces types de transactions, en particulier lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs à un certain niveau de prix. Cependant, selon les graphiques de cette semaine, il n’y a pas de tendance baissière ou haussière claire qui indique une forte probabilité d’augmentation ou de baisse des prix de Chainlink, sauf que les traders à court terme peuvent envisager d’acheter près de 25 $ lorsque Chainlink entre en consolidation avant de se reprendre. .

