Linksys étend la prise en charge de HomeKit à son système Velop AX4200 WiFi 6

Linksys a annoncé aujourd’hui qu’il étend la prise en charge de HomeKit à son système Velop AX4200 WiFi 6, également connu sous le nom de Linksys Atlas Pro 6 Tri-band. Cela apporte un nouvel ensemble de fonctionnalités de sécurité aux utilisateurs de Velop Atlas Pro 6, y compris la possibilité de restreindre l’accès des accessoires HomeKit à l’ensemble de votre réseau.

Une mise à jour logicielle est en cours de déploiement sur le Velop AX42000 via l’application Linksys pour iOS. Une fois que vous avez installé cette mise à jour logicielle, vous pouvez suivre le processus d’ajout de votre système à l’application HomeKit, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous.

Les avantages des routeurs compatibles HomeKit sont principalement liés à des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, notamment la possibilité de bloquer les accessoires par pare-feu pour les empêcher d’accéder à l’ensemble de votre réseau. Apple le décrit comme la capacité à « améliorer la sécurité en surveillant l’activité réseau de vos accessoires domestiques et en empêchant les connexions dangereuses ».

Dans l’application Home sur votre iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez personnaliser le niveau de sécurité de connexion pour chaque accessoire HomeKit. L’option la plus sécurisée garantira que votre accessoire HomeKit ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. Voici comment Apple explique les options :

Restreindre à la maison : Le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir qu’avec HomeKit via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connectera pas à Internet ni à aucun périphérique local, de sorte que les services tiers, tels que les mises à jour du micrologiciel, pourraient être bloqués.

Automatique: Sécurité par défaut. Votre accessoire peut communiquer avec HomeKit et les connexions recommandées par son fabricant.

Pas de réstriction: Le moins sécurisé. Ce paramètre contourne le routeur sécurisé et permet à votre accessoire d’interagir avec n’importe quel appareil de votre réseau ou service Internet.

Certains autres routeurs de Linksys prenaient auparavant en charge l’intégration HomeKit. La mise à jour d’aujourd’hui l’étend donc au tout dernier système Velop AX4200 WiFi 6. En plus de Linksys, divers routeurs d’Eero prennent également en charge l’intégration avec HomeKit.

