Linktree s’associe à PayPal pour permettre les paiements directs

Le service de lien-in-bio populaire Linktree a annoncé un nouveau partenariat avec PayPal qui permettra aux créateurs d’accepter les paiements dans tous les pays où la plate-forme de commerce électronique est actuellement disponible.

Grâce à cette nouvelle collaboration, les créateurs pourront effectuer des transactions telles que vendre des produits et services, accepter des pourboires et des dons et répondre aux demandes dans les plus de 200 pays où PayPal opère.

Co-fondateur et PDG de Linktree, Alex Zaccaria a donné un aperçu plus détaillé de ce nouveau partenariat et de ses avantages pour les créateurs du monde entier dans un communiqué de presse, en déclarant :

« Alors que l’économie des créateurs se développe, les créateurs veulent de nouvelles façons de percevoir les paiements et le soutien de leur public avec le moins de frictions possible. Nous sommes ravis de collaborer avec PayPal pour étendre davantage nos solutions à nos utilisateurs dans le monde et leur permettre de mieux gérer et monétiser leur présence numérique.”

En mars de cette année, Linktree a lancé une nouvelle suite d’outils appelée Commerce Links qui permet à ses utilisateurs d’accepter facilement et commodément des paiements directement sur leurs profils sans avoir à ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet de navigateur.

Les liens commerciaux offrent un moyen plus rapide d’acheter des biens et des services pour les abonnés et les clients, ainsi que davantage d’opportunités de monétisation. Dans le même temps, ils permettent également aux utilisateurs de Linktree de connecter leur écosystème en ligne à leurs produits et services.

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs de Linktree pourront connecter leurs comptes PayPal et être facilement payés par les visiteurs de leurs profils via PayPal ainsi que par cartes de débit et de crédit.

En plus des paiements, les utilisateurs de l’entreprise auront également accès à des données précieuses liées à leurs transactions et aux taux de conversion des paiements afin qu’ils puissent gérer plus facilement leur présence en ligne.