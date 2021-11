L’innovation à un prix élevé

Les efforts de DJI en matière de caméras d’action évoluent. La DJI Osmo Action originale était considérée comme une excellente caméra d’action, et elle a sérieusement défié GoPro, qui était, à l’époque, le statu quo des caméras d’action. Maintenant, cependant, DJI est de retour – et il veut renverser le concept de la caméra d’action sur sa tête. Le DJI Action 2 adopte une conception modulaire qui vous permet de mélanger et d’assortir des accessoires et d’utiliser l’appareil photo à peu près comme vous le souhaitez.

mais est-ce une bonne chose ? La conception modulaire peut rendre la caméra plus polyvalente, mais introduit-elle également d’autres limites ? Découvrez-le dans notre revue complète DJI Action 2.

Conception DJI Action 2

Comme mentionné, le DJI Action 2 reprend le concept de la caméra d’action et la retourne sur la tête. Finie la conception traditionnelle proposée par l’Osmo Action, au profit d’une conception entièrement modulaire qui vous permet de mélanger et d’associer des écrans supplémentaires, des batteries, des cardans, etc.

DJI Action 2 Display Bundle Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le module principal de la caméra Action 2 mesure 39 mm de diamètre et 22 mm de profondeur, et c’est un carré. Il est très petit et facilement empochable, même si bien sûr, la plupart du temps, vous l’utiliserez avec des accessoires qui le gonflent un peu. Sur le devant se trouve l’objectif de la caméra, ainsi qu’un voyant LED qui indique l’état. En haut, il y a un bouton pour allumer et éteindre l’appareil, et pour démarrer et arrêter l’enregistrement. Et en bas se trouve le connecteur magnétique à six broches, qui vous permettra de connecter l’appareil à d’autres modules. Les modules se verrouillent en quelque sorte sur les côtés et les aimants semblent relativement puissants, je n’ai donc jamais eu l’impression que les modules se détacheraient sans que je le veuille.

À l’arrière du module se trouve l’écran, qui mesure 1,76 pouces. C’est relativement petit, mais c’est un écran AMOLED avec une résolution de 350 pixels par pouce, donc il a fière allure.

Lorsque vous achetez l’Action 2, vous pouvez acheter l’un des deux packs. L’ensemble moins cher est livré avec un module de batterie, qui se fixe au bas de l’Action 2 et lui donne un peu de jus supplémentaire. L’option la plus chère est le « Dual-Screen Combo », qui vous permet d’ajouter un deuxième écran à l’avant, tout en ajoutant une batterie supplémentaire. C’est génial pour les vloggers qui veulent pouvoir se voir pendant qu’ils filment.

Généralement, les modules sont bien construits et solides. Ils ont l’air de qualité supérieure et ils ont l’impression d’être construits à partir de matériaux de qualité supérieure.

Spécifications et batterie de DJI Action 2

La caméra principale Action 2 est livrée avec un capteur CMOS 1/1,7 pouce, avec un champ de vision de 155 degrés et une ouverture f/2,8. Il n’offre aucun zoom optique, mais vous pouvez obtenir un zoom numérique jusqu’à 4x. Le capteur est de 12 mégapixels. Le champ de vision de 155 degrés permet à la caméra de capturer un peu plus que de nombreuses autres caméras d’action.

Les spécifications vidéo sont également solides. Si vous capturez une vidéo au format 16:9, vous disposez d’une tonne d’options pour les résolutions et les fréquences d’images. La vidéo 1 080p peut être capturée entre 24 et 240 images par seconde, tandis que la vidéo 2,7K et 4K atteint 120 ips. Vous pouvez filmer en 4:3 à 2,7K ou 4K, entre 24 et 60fps. Ce n’est pas mal, bien que la GoPro Hero10 Black puisse filmer une vidéo 5.3K jusqu’à 60fps et une vidéo 2.7K à 240fps.

Aimants DJI Action 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien que vous disposiez d’options vidéo relativement polyvalentes, on ne peut pas en dire autant de l’audio. Il n’y a aucun moyen d’utiliser une source audio externe avec l’Action 2, à l’exception du propre DJI Mic de DJI, et bien que cela puisse être un cas d’utilisation quelque peu spécialisé pour les utilisateurs de caméras d’action, le Hero 10 Black l’a en option.

L’appareil photo en lui-même est livré avec une batterie relativement petite. Vous n’irez probablement pas aussi loin dans l’enregistrement vidéo avec lui-même. C’est à prévoir cependant – en soi, c’est minuscule. Ajoutez la batterie ou le module d’affichage secondaire, et vous obtiendrez un peu plus de jus supplémentaire.

Modules et accessoires DJI Action 2

L’Action 2 peut être associé à une série de modules et d’accessoires. Nous avons déjà brièvement mentionné l’écran secondaire et le module de batterie, qui ajoutent tous deux un port USB-C et un emplacement pour carte MicroSD. Cet emplacement peut être utilisé pour ajouter du stockage aux 32 Go intégrés à l’appareil photo.

Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser les deux modules en même temps. Maintenant, ce n’est pas surprenant – la plupart des gens achèteront probablement l’un ou l’autre. Mais si vous vouliez ajouter des tonnes de batterie supplémentaire, vous ne pouvez pas simplement empiler à l’infini les modules de batterie. Vous êtes limité à un.

Accessoires DJI Action 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Vous pouvez cependant utiliser les autres accessoires qui fonctionnent avec l’appareil. Il y a des tonnes à traverser. Il existe un boîtier étanche qui vous permet d’emmener la caméra nager, ainsi que des tiges d’extension, des adaptateurs de cordon magnétique, une rotule magnétique, des adaptateurs, etc. Beaucoup de ces accessoires sont inclus dans la boîte avec l’appareil photo. Cependant, les accessoires tels que le boîtier étanche et la tige d’extension de la télécommande coûtent un supplément.

Tous les accessoires semblaient bien construits et relativement faciles à utiliser. L’un des avantages du système est sa facilité de fixation, principalement magnétique.

Logiciel DJI Action 2

L’utilisation de l’interface DJI Action 2 est relativement simple et tout est à peu près là où vous vous attendez. Vous pouvez appuyer sur la batterie en haut à droite pour obtenir des niveaux de batterie plus détaillés, appuyez sur le bouton de lecture à gauche pour voir ce que vous avez enregistré, appuyez sur la résolution en bas à gauche pour modifier la résolution et le format d’image, et appuyez sur le bouton de zoom en bas à droite pour effectuer un zoom numérique. Sur la droite, il y a un bouton Paramètres, qui vous permet de contrôler les options de couleur, le champ de vision, etc. D’autres options de niche, comme l’enregistrement en boucle, peuvent également être trouvées relativement facilement.

Logiciel DJI Action 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Lorsque vous branchez l’appareil photo sur l’ordinateur, vous pourrez choisir de l’utiliser pour transférer des fichiers ou comme webcam. Sur un Mac, je n’ai pas pu faire fonctionner la fonction webcam, mais cela semble être une limitation avec macOS. Espérons que DJI publiera un logiciel pour aider à le faire fonctionner. Sous Windows, cela a bien fonctionné.

Vous pouvez également utiliser l’appareil photo avec l’application DJI Mimo, et cela fonctionne très bien. L’application peut se connecter rapidement et facilement à l’appareil photo et vous permettre de modifier tous les différents paramètres et fonctionnalités que vous pourriez utiliser à partir de l’appareil photo lui-même. Au final, je n’ai pas beaucoup utilisé l’application, car elle n’ajoute pas beaucoup de fonctionnalités à l’utilisation de l’appareil photo par lui-même, de toute façon au quotidien. Mais si vous voulez pouvoir voir ce qui se passe sur un écran plus grand, vous pouvez en tirer parti.

Qualité et enregistrement vidéo DJI Action 2

Si vous avez déjà utilisé une caméra d’action, vous savez que vous ne vous attendez pas à une vidéo de qualité DSLR, et cela reste vrai avec le DJI Action 2. Mais tant que vous tempérez vos attentes, vous pourriez être agréablement surpris par ce qui est proposé par l’Action 2.

Généralement, la caméra était capable de capturer des vidéos relativement détaillées avec des couleurs unies. Les couleurs sont un peu plus atténuées que certains pourraient le souhaiter, mais c’est un peu plus réaliste que ce que vous obtiendrez de certains concurrents, ce qui peut rendre les choses un peu plus percutantes qu’elles ne le sont en réalité. C’est en fait mieux pour ceux qui veulent éditer leur vidéo, mais peut-être pas aussi excitant hors de la boîte. Il y a aussi une bonne quantité de contraste.

La caméra se débat un peu dans des conditions de très faible luminosité, mais avec une source de lumière quelconque, tout va bien. La caméra annule l’exposition au démarrage pour obtenir une image plus lumineuse, ce qui, encore une fois, donne des images plus réalistes. J’aurais aimé une image un peu plus nette en basse lumière.

La technologie de stabilisation proposée par l’Action 2 est excellente. Vous obtiendrez deux modes de stabilisation – RockSteady et HorizonSteady. La caméra est capable de garder facilement des images fluides, même pendant un tournage tremblant et des panoramiques aléatoires.

La qualité audio sur le DJI Action 2 n’est que bonne. La caméra est capable de capter les voix de manière décente, mais elle a quelques problèmes avec le bruit du vent.

Il est important de noter que la petite taille de la caméra a un impact sur la dissipation de la chaleur. En conséquence, à des fréquences d’images et des résolutions plus élevées, la caméra a un peu de mal à chauffer. L’appareil photo ne peut enregistrer des vidéos 4K qu’à 120 ips pendant 4:21, et bien qu’il dure plus longtemps avec des longueurs plus courtes et des résolutions inférieures, en général, l’appareil photo n’est pas adapté à un enregistrement plus long. C’est vrai pour la plupart des caméras d’action, mais les plus grosses peuvent généralement durer un peu plus longtemps à la fois.

Conclusion

La DJI Action 2 est une caméra d’action innovante, plus portable et polyvalente que la plupart. Il y a un prix à payer pour cette innovation – l’appareil photo est un peu cher, surtout si vous obtenez l’écran secondaire, et il a du mal avec la chaleur. Et, en fin de compte, la plupart des gens qui veulent juste une caméra d’action solide devraient s’en tenir à la GoPro Hero10 Black. Mais si vous aimez l’approche modulaire et êtes prêt à payer pour cela, vous adorerez le DJI Action 2.

J’espère vraiment que DJI continuera à innover sur cette approche. C’est une bonne idée, et dans sa première génération, il fonctionne très bien, malgré le prix un peu élevé.

La compétition

La plus grande concurrence vient de la GoPro Hero10 Black, qui est une caméra d’action plus traditionnelle. Il est livré avec un écran frontal intégré et peut enregistrer à une résolution plus élevée, pour 399 $. Pour obtenir l’écran frontal de l’Action 2, vous devrez payer pour le combo double écran, qui coûte 520 $. En fin de compte, ceux qui veulent quelque chose de décent avec un budget devraient probablement s’en tenir à la GoPro.

Dois-je acheter le DJI Action 2 ?

Oui, mais seulement si la GoPro Hero10 Black n’est pas pour vous et que vous aimez l’approche modulaire.