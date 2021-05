L’innovation de la marine indienne: fournit de l’oxygène sur roues et conçoit un système de recyclage d’O2

Le «système de recyclage de l’oxygène» (ORS) pour atténuer les pénuries d’oxygène (O2) a été spécialement conçu et conceptualisé par l’école de plongée du Southern Naval Command.

La marine indienne a fourni une usine «Oxygen on Wheels» qui a été conçue par le chantier naval de Visakhapatnam au centre de soins COVID de Palasa.

En savoir plus sur l’Oxygen on Wheels

«Oxygen on Wheels» est une initiative unique lancée par le chantier naval de Visakhapatnam. Une usine d’oxygène PSA a été intégrée sur une plateforme mobile. Cela a été fait pour aider à desservir les hôpitaux éloignés. Il a été lancé officiellement à Visakhapatnam par le vice-amiral AB Singh, officier de pavillon commandant en chef, Eastern Naval Command.

Une équipe de spécialistes du chantier naval de Visakhapatnam a aidé à connecter le pipeline d’oxygène dans le centre de soins de santé COVID à Palasa.

Cela fournira de l’oxygène 24 heures sur 24, et 12 patients de l’hôpital peuvent l’utiliser en même temps. L’équipe navale a également formé le personnel de l’hôpital à l’exploitation de l’usine.

Sur la base de la demande de l’administration civile, le chantier naval a conçu ce système. Il a été officiellement inauguré au Palasa, Covid Care Center par Sreediri Appalaraju, ministre de l’élevage et du développement laitier et de la pêche le 25 mai 2021.

La marine indienne fabrique un système de recyclage de l’oxygène (SRO)

Pourquoi l’école de plongée?

Il a été conçu par le lieutenant commandant Mayank Sharma de l’école de plongée et breveté. La marine indienne au début du mois a déposé une demande de brevet.

Selon la marine indienne, l’école de plongée a l’expertise en la matière, elle est basée sur le concept de base qui est utilisé dans certains des ensembles de plongée qui sont utilisés par l’école.

Comme indiqué précédemment, une idée similaire sur un modèle de laboratoire miniaturisé a été présentée au Premier ministre Narendra Modi, plus tôt ce mois-ci, lors de la conférence des commandants combinés à Kevadia.

En savoir plus sur l’ORS

Ce système aidera à prolonger de deux à quatre fois la durée de vie des cylindres O2 médicaux existants.

Comment fait-il cela?

En utilisant seulement un petit pourcentage d’O2 inhalé par un patient est effectivement absorbé par les poumons, et le reste est expiré avec le dioxyde de carbone (CO2) produit par le corps. Cet O2 expiré, selon la marine indienne, peut être réutilisé, à condition que le CO2 expiré soit éliminé. Et cela est possible en utilisant l’ORS qui ajoute un deuxième tuyau au masque O2 existant du patient. Cette seconde conduite aspire alors l’air expiré par un patient à l’aide d’un moteur basse pression et de clapets anti-retour.

Les gaz expirés, le dioxyde de carbone CO2 et l’O2, sont ensuite introduits dans un filtre viral bactérien et un filtre échangeur de chaleur et d’humidité (filtre BVF-HME), ceci est fait pour absorber les contaminants viraux. Après cela, les gaz passent à travers un épurateur de CO2 de haute qualité avec un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui absorbe le CO2 et d’autres particules. Cela permet à l’O2 enrichi de passer à travers sans être affecté, qui est ensuite renvoyé par pompage dans le tuyau d’inhalation du masque facial du patient. Cela aide à réduire l’utilisation d’O2 du cylindre.

L’équipe de spécialistes du Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) à Thiruvananthapuram a trouvé la conception et le concept réalisables. Plus tôt ce mois-ci, un «certificat d’évaluation initiale» a été délivré par le directeur du SCTIMST.

Ce système est en cours d’essais cliniques et la conception sera disponible gratuitement pour la production de masse. Le coût global du prototype d’ORS a été plafonné à 10 000 roupies / – et devrait permettre d’économiser 3 000 roupies par jour grâce au recyclage de l’O2.

