L’innovation est bien plus qu’un avantage concurrentiel

SINDHU GANGADHARAN, vice-président principal et directeur général, SAP Labs Inde

Être une entreprise intelligente n’a jamais été aussi significatif et significatif. Selon Sindhu Gangadharan, vice-président senior et directeur général de SAP Labs India, la perturbation numérique se produit partout – et change tout. La pandémie de Covid-19 a profondément modifié le paysage commercial et a poussé les entreprises à passer au numérique. «Les nouvelles méthodes de travail permettront de réinventer la nature du travail, de la main-d’œuvre et du lieu de travail», a-t-elle déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits:

Quelles sont vos perspectives pour SAP Labs India en 2021?

L’année 2020 a été un défi pour tout le monde à travers le monde. Chez SAP, nous sommes fiers d’avoir réussi à naviguer dans cet environnement difficile et à démontrer notre agilité. SAP SE a bien terminé jusqu’en 2020. Nous avons augmenté notre chiffre d’affaires tout en augmentant notre bénéfice d’exploitation et nos marges. Spécifique à 2021, lorsque j’ai pris la direction de SAP Labs India au second semestre 2019, je m’étais fixé un objectif de quatre points. Faire de Labs India le site le plus innovant de l’univers SAP, axé sur l’orientation client, où le leadership éclairé s’épanouit et où les employés travaillent dans un environnement très diversifié et inclusif. Depuis, nous avons fait des progrès significatifs vers notre objectif.

Nous contribuons au succès de SAP grâce aux technologies de transformation émergentes de notre réseau de centres d’innovation et de SAP Startup Studio. Mis en place en 2016, ce premier programme d’accélération de démarrage interne de SAP offre un soutien aux startups intégrées grâce à des conseils, une plongée approfondie et un mentorat technologique sur les technologies SAP.

Quelles compétences développez-vous en interne chez SAP Labs pour maintenir le moteur d’innovation en mouvement?

Notre culture inclusive et l’accent mis sur l’apprentissage collaboratif garantissent que nos employés sont prêts à faire face aux défis actuels et futurs du paysage technologique. Notre moteur d’innovation doit fonctionner pour aider nos clients et attirer les meilleurs talents. Nous veillons à ce que les employés aient la possibilité de continuer à innover et de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour suivre le rythme de l’évolution rapide du paysage technologique.

Notre initiative interne phare appelée Innovation and Venture Challenge (InnVent) met nos employés au défi d’innover sous quatre volets: Client, Venture, Social et Opérationnel, et les forme pour construire et nourrir une startup réussie. Nous avons créé un programme d’apprentissage et d’habilitation pour éduquer notre vaste armée de jeunes ingénieurs sur les technologies de la prochaine génération. Nous leur fournissons également une expérience pratique détaillée sur la technologie et les processus commerciaux pour réinventer les cas d’utilisation des clients et les résoudre avec des idées innovantes.

L’année dernière, lorsque nous sommes passés au travail à domicile, nous avons annoncé une nouvelle initiative d’apprentissage numérique qui propose un contenu éducatif innovant et interactif pour soutenir les étudiants, les professionnels et toute personne souhaitant continuer à apprendre pendant le verrouillage. Cette initiative dynamique repose sur trois piliers pédagogiques: des cours en ligne ouverts massifs, des parcours d’enseignement pour les universités et le programme SAP Young Thinkers. Toutes les offres sont accessibles via la plateforme openSAP, notre initiative d’apprentissage en ligne la plus populaire.

La transformation numérique est désormais une priorité absolue pour de nombreuses entreprises. Comment aidez-vous les clients ici?

Pour les PDG, la transformation numérique est une priorité absolue car ils comprennent que l’intégration de technologies intelligentes dans tous les domaines de leur entreprise conduit à des performances et des processus commerciaux améliorés. Les PDG sont également conscients que pour que leur entreprise soit résiliente dans un environnement mondial en constante évolution, devenir une entreprise intelligente est un impératif urgent. Cependant, de nombreuses entreprises ont du mal à se transformer en une entreprise numérique de manière globale. Ils se rendent également compte que la transformation numérique ne peut pas se faire simplement en migrant vers le cloud ou en investissant dans de nouvelles technologies. Ils commencent à comprendre la nécessité de transformer leurs modèles commerciaux et d’adopter un processus intelligent pour innover et garder une longueur d’avance. Par conséquent, nous avons récemment lancé RISE avec SAP – une plateforme de transformation d’entreprise qui offre aux clients tous les services et composants logiciels nécessaires pour devenir une entreprise intelligente.

En tant que dirigeant représentant l’une des grandes multinationales en Inde, sur quoi pensez-vous que les organisations devraient concentrer leurs énergies – les personnes, les processus ou l’innovation?

À mon avis, les personnes, les processus et l’innovation sont tout aussi importants pour la réussite d’une organisation. Cependant, les entreprises axées sur les personnes ont de meilleures chances de survivre en temps de crise. Une entreprise qui investit dans le bien-être, la diversité et l’inclusion des employés a tendance à innover davantage. À l’heure actuelle, où les entreprises se transforment numériquement, l’innovation est bien plus qu’un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises que j’ai rencontrées intègrent l’innovation dans leurs processus et dans leurs modes de pensée.

