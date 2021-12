« L’innovation et la technologie peuvent développer l’esprit d’entreprise en Inde »

La session a été honorée par le patron en chef et chancelier de l’Université Ashish Kumar Chauhan. S’exprimant lors de la session, Chauhan a souligné le besoin d’innovation et d’adoption de la technologie et le développement d’un esprit d’entreprise en Inde.

La cellule d’incubation de l’Université d’Allahabad en collaboration avec Zone Startups India (partie de BSE) a organisé une session virtuelle sur le « Gurupreneurship » pour la faculté de l’Université d’Allahabad. La session a été honorée par le patron en chef et chancelier de l’Université Ashish Kumar Chauhan. S’exprimant lors de la session, Chauhan a souligné le besoin d’innovation et d’adoption de la technologie et le développement d’un esprit d’entreprise en Inde. La session a également été suivie par le vice-chancelier et professeur Sangita Srivastava, invité principal de la session Hemant Gupta, directeur général, BRTSIF (Zone Startups India). Gupta a parlé du rôle des établissements d’enseignement supérieur dans la promotion de l’entrepreneuriat. Le Dr Rajeev Roy de XLRI, Jamshedpur et Vikrant Potnis co-fondateur de Fundenable étaient présents aux sessions techniques. Ils ont parlé des différentes dimensions de l’entrepreneuriat et de la nécessité de créer des pépinières d’entreprises dans les établissements d’enseignement supérieur. L’objectif du programme était de développer des idées sur le rôle du corps professoral dans la promotion de l’entrepreneuriat parmi les étudiants et la communauté.

Les sessions techniques ont été coordonnées par Gaurav Prakash, responsable de la stratégie, Zone Startups India.

