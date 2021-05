L’innovation financière et le programme populiste conservateur ⋆ .

Des événements récents tels que le trading d’options “ To The Moon ” de Gamestop, la montée des NFT et l’embrouillage de personnalités publiques associées telles que Dave Portnoy contre le financement des entreprises, ont établi des parallèles évidents avec l’agenda conservateur populiste. Cependant, aucun politicien, à part quelques tweets en faveur des traders de Gamestop et une audition du Congrès, n’a proposé de politique de fond pour garantir que l’innovation financière se maintienne comme un élément clé du futur programme populiste conservateur.

Politiquement, il y a des raisons clés pour lesquelles l’innovation financière et le capitalisme sont une planche évidente du mouvement conservateur populiste qui entre en 24 et au-delà. Premièrement, les communautés de démarrage de toute nature ne sont pas pré-alignées avec les intérêts de l’entreprise. À un moment donné, les grandes entreprises d’aujourd’hui, comme Amazon ou Google de Bezos, étaient contre l’establishment politique ou corporatif lors de leur première ouverture. Google, par exemple, a perturbé le secteur des médias d’information à tel point que de nombreux éditeurs locaux faisaient pression sur le Congrès des États-Unis pour qu’il réglemente les types de distribution d’échanges publicitaires que Google emploie ainsi au cœur de leurs offres publicitaires.

Dans la débâcle de Gamestop, l’establishment financier a interrompu injustement les négociations pour empêcher les grands fonds spéculatifs de perdre leurs positions sur options. Portnoy a argumenté à juste titre contre cette pratique en invoquant des abus de l’application de trading Robinhood, qui était finalement au service de l’établissement financier de fonds spéculatifs par le biais d’un réseau de relations commerciales existantes.

De nombreux traders se sont sentis lésés par l’élitisme financier qui a souligné ce moment charnière, et à juste titre. Pendant trop longtemps, les hedge funds ont pu profiter des réglementations et autres stratégies élitistes pour préserver et développer leur richesse. Les conditions de licence pour les comptes de courtage boursier sont exceptionnellement orientées vers les intérêts financiers d’élite sur les côtes, et non vers le commerçant de tous les jours. Le problème de Gamestop était représentatif de ce paysage injuste, car les entreprises utilisées par les traders de tous les jours, comme Robinhood, suspendaient les traders au moment où les hedge funds risquaient de perdre certains de leurs gros paris sur les options. Les traders de tous les jours ont utilisé l’intelligence et la logique du marché exactes utilisées par les hedge funds et ont gagné juste et carré, mais les hedge funds ont tiré un sale tour qui a effectivement arrêté le trading contre leurs propres intérêts et endigué leurs pertes. Il s’agit d’un dépassement flagrant de la part des dirigeants financiers de Wall St. directement dans les poches des traders américains de tous les jours.

L’administration Biden enquêtera-t-elle jamais sur cette criminalité? Bien sûr que non, car Biden est lui-même dans les poches des hedge funds et de Wall St.

Beaucoup de gens croient que Wall St. a une certaine “ longue portée ” dans les élites politiques à travers le monde, et s’il est vrai qu’ils peuvent faire des contributions électorales disproportionnellement plus élevées aux politiciens des deux côtés de l’allée, ils ont peu pouvoir, autorité ou influence en dehors de leurs dons. Ils n’ont certainement aucune sorte de pouvoir idéologique en Amérique, ce qui a été démontré par la montée du mouvement politique Tea-Party du côté droit de l’allée et le mouvement «Occupy» du côté gauche.

Le programme conservateur populiste, maintenant plus que jamais, doit travailler pour dépouiller Wall St. d’un tel pouvoir criminel, et heureusement, des hommes et des femmes comme David Portnoy mènent la charge. Portnoy a dénoncé l’iniquité en temps réel, risquant sa réputation et même une partie de son entreprise de prendre les ondes en appelant l’injustice d’un bailleur de fonds criminel et de sa famille, Steven Cohen, et PDG de Robin Hood Vlad Tenev.

Où est le soutien conservateur populiste plus large au moyen d’un agenda politique qui contraint ce pouvoir financier corrompu et criminel sur les commerçants boursiers quotidiens et les Américains? Le mouvement populiste conservateur est encore largement séparé des intérêts financiers et des entreprises, ce qui est évident au cours des trois ou quatre derniers mois alors que Corporate America a commencé à se désengager des comptes de campagne de nombreux populistes élus. Le mouvement populiste conservateur n’a de toute façon pas besoin de Corporate America.

Les populistes devraient envisager une réforme financière globale et globale qui comprend l’audit et la fin du système de la Réserve fédérale et de la banque de réserve fractionnaire, l’enquête et la fermeture des institutions mondiales insolvables qui conduisent au néocolonialisme et à l’esclavage de la dette de nombreux pays, y compris de nombreux pays africains , et agissez rapidement pour mettre fin aux restrictions de licence qui empêchent les Américains ordinaires d’ouvrir des maisons de courtage concurrentes en concurrence avec les intérêts financiers de Wall St.

Un programme renouvelé qui lutte contre le dépassement financier et Wall St. est désespérément nécessaire, en particulier après le tsunami de la dette déclenché pendant le coronavirus. Où était le mouvement populiste conservateur au Congrès pour lutter contre la relance sans fin et les chutes d’argent par hélicoptère qui conduiront certainement à une inflation des prix à la consommation significative et potentiellement catastrophique? C’est facile, ils n’ont pas réussi à se tenir fermement sur les principes fondateurs du mouvement Tea Party de ce siècle et à DUMPER les intérêts corrompus du “ port de Boston ” de l’excès, de la cupidité et de l’injustice structurelle de Wall St. Plus encore, le mouvement conservateur populiste a également la capacité de poursuivre les réformes indispensables dans les systèmes économiques et politiques mondiaux, de mettre fin au système des Nations Unies “ ne rien faire ” qui n’a pas de mordant et qui permet à de nombreux États, même certains alliés à l’Occident. des nations soutenues, pour commettre des actes interminables de terrorisme d’État. Il n’y a jamais eu de moment plus important pour le mouvement populiste conservateur pour se regrouper et adopter un programme de réforme audacieux pour les systèmes économiques et financiers.

William E. Scholz est un conservateur de Pennsylvanie. Son premier livre, publié au plus fort des renflouements pandémiques, plaide pour une rénovation de l’ordre financier mondial, et est actuellement disponible via sa maison d’édition Dignified Publishing. Vous pouvez le suivre sur Twitter @wstweetsnews.

