l’innovation pédagogique à la mode à Murcie

Nouvelles connexes

Les Bacchanales romaines étaient-elles telles que nous les imaginons maintenant ? Pourquoi continuons-nous à parler de la grippe espagnole si nous avons vraiment…? La bataille de Kadesh était-elle aussi héroïque qu’on le dit élevé la figure de Ramsès II ?

L’émergence et la consolidation des fausses nouvelles aujourd’hui nous ont amenés à nous demander combien de choses qu’elles nous disaient dans les manuels étaient vraiment comment elles nous étaient dites. En réalité, il existe déjà un grand nombre de publications et d’articles de recherche qui se sont consacrés à remettre en question des situations qui allaient de soi. Dans certains cas, en fait, ils ont entraîné une distorsion étrange.

Cet axe de tracé est celui derrière un innovation pédagogique liée aux nouvelles technologies et avec les nouvelles formes de communication les plus utilisées par les jeunes.

Heureusement celle de « la lettre avec du sang entre » est devenue obsolète, et si nous devions adapter le dicton, maintenant il serait plus approprié d’éviter le mot sang et de le remplacer par TikTok.

Ce réseau social, avec des millions d’utilisateurs dans le monde, est connu pour faciliter le montage et la publication de courtes vidéos sur tous les sujets imaginables. Et, puisque tout y passe, à Murcie, il leur est venu à l’esprit que cette plate-forme (et d’autres comme YouTube ou Instagram, dans lesquelles de courtes vidéos peuvent également être publiées), peut être l’idéal pour apprendre l’histoire.

Il y a l’innovation pédagogique proposée par le Université de Murcie (UMU) à travers son projet PreteritUM.

La L’Unité Culture Scientifique et Innovation (UCC + i) et le groupe de transfert Laboratoire Temporel (LATE), en collaboration avec la Fondation espagnole pour la science et la technologie (FECYT) du ministère de la Science et de l’Innovation sont les promoteurs de ce projet.

Un projet qui, selon ses promoteurs, « Il essaie de rapprocher les citoyens du processus de construction de l’histoire, « contraster et évaluer les sources afin d’avancer des arguments étayés sans se laisser emporter par les fake news, donc à l’ordre du jour », dit-il Laura Arias, responsable du laboratoire temporaire et membre de l’équipe.

Pour ce faire, il utilisera quatre actions : « Ne les laissez pas vous raconter des histoires ! », « Démantèlement de votre beau-frère », « Équipe d’enquête temporaire » et « Quel est le fait », que l’on découvrira tout au long de ces mois.

« Ne vous racontent-ils pas des histoires ! »

Encouragée par le succès médiatique de la chaîne TikTok créée l’année dernière et par la forte motivation des étudiants participants de l’UMU, la première action de PrétéritUM: ‘Ne les laisse pas te raconter(s) histoire(s) !’

Il vise enseignants et élèves du secondaire et du baccalauréat et il consiste à générer du matériel original qui introduit et encourage la discussion historique, la rupture des mythes et la genèse de la connaissance scientifique.

Voulait créer une campagne d’engagement étudiant via des plateformes virtuelles et des réseaux sociaux. Le défi est d’amener « les plus jeunes à discuter d’histoire sur les réseaux », explique Alejandro Egea, un autre des membres de PreteritUM.

Le matériel un la création consiste en de très courtes vidéos qui racontent des histoires rigoureuses et bien documentées. Les équipes auront un maximum de quatre participants et les prix aux équipes et centres gagnants (deux par catégorie, Secondaire et Baccalauréat) du concours seront de nature historique et pédagogique.

« La date limite d’envoi des vidéos est le 30 avril 2022, avec ce qu’il y a de temps, mais avant, afin d’avoir une relation plus étroite avec les personnes intéressées et intéressées, le personnel enseignant qui veut participer devra envoyer un fichier avec leurs données jusqu’au 31 janvier », rapportent-ils de l’université.

PreteritUM a le collaboration de la Fondation espagnole pour la science et la technologie (FECYT) – Ministère de la Science et de l’Innovation. De plus, la Fondation Integra, Patrimonio Inteligente, Cartagena Puerto de Culturas et la maison d’édition Edelvives soutiennent le projet.

108 000 vues

Ce projet peut être considéré comme le évolution d’une expérience développée l’année précédente à laquelle ont participé une vingtaine d’étudiants de la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcie, plus précisément de la Licence Primaire et de la spécialité Géographie et Histoire du Master Secondaire.

Ils se sont lancés dans un projet d’innovation pédagogique pour combler le réseau social TikTok avec des vidéos pour enseigner l’Histoire de manière simple et ludique et toucher des milliers de personnes. L’une de ses vidéos, celle consacrée à l’invisibilité des femmes, a déjà dépassé les 108 000 vues.

Cette initiative a été coordonné par les professeurs de la Faculté d’éducation Laura Arias et Alejandro Egea et il fait partie du ‘Laboratoire Temporaire’, un projet de transfert de connaissances.

« Outre la cession à des sociétés ou entités, le possibilité de toucher les jeunes, notamment les futurs enseignantss en formation d’une manière originale et inspirante », explique Egea.

Les vidéos ont été réalisées autour de trois lignes sur lesquelles nous souhaitons diffuser : ‘Faux mythes de l’histoire’, ‘Enseigner l’histoire au XXIe siècle’ et ‘Les invisibles de l’histoire’.

Les étudiants ont été répartis en groupes hétérogènes (différentes années, cours, etc.) et On leur a assigné un thème sur lequel ils devaient construire une idée, puis un script et enfin l’exécuter.

Ce sont eux qui ont choisi le médium : TIC Tac. Les enseignants ont supervisé le processus et, surtout, la rigueur historique du travail.

Le but ultime de cette initiative est faire enseigner l’histoire de manière moins traditionnelle dans l’enseignement primaire et secondaire.

« L’histoire est une discipline étroitement associée à la mémorisation, dans laquelle les enseignants sont excessivement liés au manuel et l’élève finit par mémoriser des questions sans les comprendre. Les dernières tendances de la didactique de l’histoire ont ouvert de nombreuses lignes d’innovation qui, malheureusement, n’atteignent que très lentement les écoles et les instituts « , explique le professeur Egea, qui ajoute que » cela remplit généralement la maxime que l’on enseigne de la même manière qu’on lui a enseigné. ; alors il nous est venu à l’esprit que ce seraient les étudiants eux-mêmes qui diffuseraient certains sujets, une sorte d’apprentissage par les pairs ».

Suivez les sujets qui vous intéressent