L’innovation récente de Binance fait-elle du BNB un bon investissement ?

Au cours de la semaine dernière, Binance Coin BNB / USD est passé de moins de 240 $ pour s’échanger près du niveau de 400 $. Il s’agit d’une réponse directe aux nouvelles fonctionnalités de Binance qui améliorent la fonctionnalité globale de l’échange et offrent aux utilisateurs différentes manières d’utiliser le jeton BNB pour gagner plus de crypto-monnaies.

Malgré l’élan récent, le BNB est encore loin du niveau de 600 $ observé fin avril. Mais on peut affirmer que le BNB rebondira et au moins testera à nouveau le niveau de 500 $ à court terme et se négociera finalement au-dessus de ses sommets historiques.

Comment Bridge V3 donne le ton au BNB

Quand on regarde son histoire, le 21 avril, la valeur est passée à 603 $ autour de l’intérêt pour les projets Launchpad. En même temps que se terminait le projet Launchpad « FC Barcelona Fan Token », où plus de 5 millions de BNB ont été engagés avec plus de 62 000 participants.

Binance a lancé Bridge V3 le 25 avril. Le bridge est un projet qui vise à augmenter l’interopérabilité entre les différentes blockchains. Cela va encore plus loin pour étendre l’influence de Binance Bridge en dehors de la Binance Smart Chain et ouvre un tout nouvel écosystème DeFi inter-chaînes pour l’ensemble de la communauté.

Cependant, à côté de ces projets, il a Binance Launchpool, qui permet aux utilisateurs de BNB d’utiliser leurs jetons pour en exploiter de nouveaux gratuitement. Il y a eu jusqu’à présent 18 projets, avec ATA, un protocole de service décentralisé qui fournit une couche middleware de confidentialité pour les dApps, le dernier étant avec 27 jours supplémentaires pour le développer.

Le projet précédent, TLM, une économie simulée où les joueurs rivalisent avec NFT, s’est terminé le 7 mai.

À l’approche du second semestre 2020, les récents projets Launchpad devraient aider à élever le BNB en incitant les détenteurs de BNB à financer le développement de startups crypto, qui généreront à terme de nombreux autres cas d’utilisation pour l’échange de Binance et attireront de nouveaux utilisateurs. , augmentant encore la valeur globale.

Faut-il acheter du BNB ?

Le BNB se négociait au niveau de 375 $ vendredi et c’est un bon point d’entrée pour acheter du BNB et s’asseoir dessus. Jusqu’à ce qu’un nouveau projet, une mise à jour ou une annonce de la société fasse à nouveau la lumière, comme l’introduction de nouvelles listes de crypto-monnaies dans le mois, l’organisation d’événements, ce qu’ils font tous les mois, il peut être judicieux d’investir.

Mis à part les nouveaux projets, Binance continue de se démarquer de ses pairs en écoutant ce que veulent les clients. Par exemple, Binance a été cotée sur NuCypher (NU) vendredi et a ouvert le trading pour les paires de trading NU / BTC, NU / BNB, NU / BUSD et NU / USDT.

Le 6 juin, Binance ouvrira le trading sur les paires XVG/USDT, ATM/BUSD, CELR/BUSD, FTM/BUSD, KAVA/BUSD, RLC/BUSD, THETA/BUSD, WIN/BUSD, XEM/BUSD et ZEN. / BUSD, ce qui pourrait faire monter le prix à nouveau.

L’échange introduit constamment de nouvelles paires de trading et apporte de nouvelles technologies à la table qui peuvent provoquer des pics en termes de battage médiatique, ce qui devrait inévitablement faire monter le prix.

